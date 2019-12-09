«Торпедо» с крупным счетом победило «Торпедо-Горький»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» принимало «Торпедо-Горький». Хозяева победили с крупным счетом — 6:0.
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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Голы: Виноградов — 3 (Гренц, Сироткин), 25:30 — 1:0. Хоменко — 1 (Молодцов, Виноградов), 26:28 — 2:0. Шин — 7 (бол.), 34:05 — 3:0. Рымарев — 20 (Шин), 52:55 — 4:0. Стулов — 1, 55:50 — 5:0. Исаев — 2 (Тарасов, Шестаков), 57:47 — 6:0.
Вратари: Перевозчиков (Сидоров, 13:03, Перевозчиков, 16:09) — Доненко.
Судьи: Беляев, Петров.
9 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Номад» (Нур-Султан) — «Барс» (Казань) — 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)
Голы: Абросимов — 3 (Михеев, Марушев), 3:16 — 0:1. Муратов — 2, 7:58 — 1:1. Валеев — 7 (Михеев), 21:41 — 1:2. Михеев — 8 (мен., Абросимов), 22:43 — 1:3. Евдокимов — 3 (бол., Скабелка), 23:32 — 2:3. Евдокимов — 4 (бол., Жайлауов, С-т Данияр), 25:57 — 3:3. Емец — 7 (бол.), 28:18 — 3:4. Емец — 8 (буллит), 30:20 — 3:5. Клещенко — 1, 45:23 — 4:5. Емец — 9 (мен., Хапов), 48:13 — 4:6. Мальцев — 3 (мен., п.в., Марушев, Михеев), 59:32 — 4:7.
Вратари: Крамарь (Каратаев, 30:20, 59:11 — 59:32) — Голубев.
Судьи: Колонутов, Максимов.
9 декабря. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Сарыарка» (Караганда) — «Рязань» (Рязань) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Кулда — 6 (Хлопотов, Янсонс), 27:34 — 1:0. Сергеенко — 6 (бол., Шакиров, Лазарев), 40:14 — 1:1. Карпов — 5 (Муштаев, Сергеенко), 41:36 — 1:2.
Вратари: Рейзвих (58:04) — Денисов.
Судьи: Зибинин, Мальцев.
9 декабря. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Рубин» (Тюмень) — «Тамбов» (Тамбов) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Кравченко — 5 (Жихарев), 2:12 — 1:0. Лютов — 1 (бол., Попов, Рычагов), 12:57 — 2:0. Мещеряков — 2, 28:36 — 2:1. Железнов — 8, 41:25 — 3:1. Яшин — 5 (Кривошеев), 47:46 — 3:2.
Вратари: Артамкин — Ложкин (58:30).
Судьи: Кислов, Нестеров.
9 декабря. Тюмень. Дворец спорта.
«Лада» (Тольятти) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Глебов — 1 (Маккаев), 14:05 — 0:1. Толузаков — 12 (бол., Чурляев), 21:45 — 1:1. Журавлев — 2 (Грошев, Белозеров), 23:43 — 2:1. Озолиньш — 10 (п.в., Возовик), 58:54 — 3:1.
Вратари: Скрынник — Шугаев (58:07 — 58:54).
Судьи: Заболотнев, Парфенов.
9 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Дизель» (Пенза) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
Голы: Рыжов — 8 (бол., Цуриков, Мизюрин), 12:41 — 0:1. Думбадзе — 10, 14:33 — 1:1. Рожковский — 3 (Макаров, Мельников), 26:49 — 1:2. Хацей — 2 (Ковалев, Маркус), 31:55 — 1:3. Рожковский — 4, 38:44 — 1:4. Медведев — 8 (мен., Барулин, Думбадзе), 40:51 — 2:4.
Вратари: Андрюхов (Борисов, 40:00) — Кононов.
Судьи: Милованов, Цицаров.
9 декабря. Пенза. СЗК «Дизель Арена».