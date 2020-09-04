Питерское «Динамо» переиграло «Звезду» в стартовом матче нового сезона

В матче открытия ВХЛ сезона-2020/21 «Динамо» из Санкт-Петербурга переиграло «Звезду» со счетом 2:1.

Дебютная шайба стартовавшего чемпионата пришлась на первый гол дебютировавшего в ВХЛ Дмитрия Рашевского.

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«Звезда» (Москва) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Рашевский — 1 (Барабанов, Сидляров), 6:25 — 0:1. Зорин — 1 (Джиошвили, Жарков), 23:23 — 0:2. Чмыхов — 1 (бол., Лапин, Барулин), 46:38 — 1:2.

Вратари: Скотников (59:32) — Богданов.

Судьи: Ермолаев, Мочалов.

4 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.