«Номад» разгромил новокузнецкий «Металлург», забросив семь шайб
«Номад» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ разгромил новокузнецкий «Металлург» — 7:2. Хет-трик оформил Дмитрий Гурков.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
ОРДЖИ (Пекин) — «Буран» (Воронеж) — 5:4 (0:1, 4:0, 1:3)
Голы: Раисов — 2 (бол., Ковалев, Байкеев), 14:51 — 0:1. Джаспер — 5 (Шин), 23:55 — 1:1. Шин — 10 (Ши), 27:37 — 2:1. Рыбницкий — 3 (Абрамов, Забабурин), 32:34 — 3:1. Михасенок — 7 (Рыбницкий), 35:47 — 4:1. Червоненко — 2 (Ефимов), 42:19 — 4:2. Кляузов — 4 (Раисов, Байкеев), 43:48 — 4:3. Шин — 11 (Абрамов, Полинин), 47:48 — 5:3. Громов — 5, 53:31 — 5:4.
Вратари: Дан — Анаркулов (Аляпкин, 35:47).
Судьи: Барулин, Демура.
5 ноября. Пекин. Beijing A.Z Ice Sports Club.
«КРС-БСУ» (Пекин) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Миргалиев — 3 (Мартынов), 6:09 — 0:1. Плотников — 2 (бол., Мэги, Базевичс), 20:35 — 1:1. Джо — 4 (бол., Сето, Ху), 37:35 — 2:1. Туник — 9 (бол., Коробов), 44:33 — 2:2.
Победный буллит: Скворцов.
Вратари: Мьюз — Павлов.
Судьи: Комаров, Самарин.
5 ноября. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.
«Номад» (Нур-Султан) — «Металлург» (Новокузнецк) — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы: Локтев — 9 (Дюрягин), 3:41 — 0:1. Гурков — 2 (Панюков, Орехов), 5:53 — 1:1. Шевченко — 1 (бол., Разумняк, Евдокимов), 15:00 — 2:1. Асетов — 3 (бол., Болякин), 31:30 — 3:1. Гурков — 3 (бол., Асетов, Панюков), 36:53 — 4:1. Шевченко — 2 (бол., Орехов, Разумняк), 39:16 — 5:1. Гурков — 4, 41:00 — 6:1. Болякин — 1 (бол., Панюков, Асетов), 45:05 — 7:1. Акишин — 1 (Жданов, Поляков), 54:25 — 7:2.
Вратари: Каратаев — Литвинов (Печурский, 40:00).
Судьи: Мальцев, Черезов.
5 ноября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Сарыарка» (Караганда) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Голы: Михайлов — 7, 3:49 — 1:0. Громов — 1 (Шин, Игнашин), 5:43 — 1:1. Молодцов — 2 (бол., Рымарев), 22:10 — 1:2. Сиксна — 3 (бол., Кулда), 26:07 — 2:2. Игнашин — 4 (Рымарев), 30:50 — 2:3. Зиазов — 2 (Михайлов, Ремов), 43:53 — 3:3. Кулда — 2 (Бирюков, Никулин), 47:43 — 4:3.
Вратари: Рейзвих — Перевозчиков.
Судьи: Прокуратов, Юдаков.
5 ноября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Зауралье» (Курган) — «Ермак» (Ангарск) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Раров — 1 (Бочкарев), 5:15 — 0:1. Глущенко — 6 (Шиафотдинов, Янчевский), 50:10 — 1:1. Рехтин — 3 (Сулимов, Шутов), 64:57 — 2:1.
Вратари: Устинский — Перетягин.
Судьи: Мелихов, Раминг.
5 ноября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
«Лада» (Тольятти) — «Звезда» (Чехов) — 7:4 (1:1, 5:1, 1:2)
Голы: Антипов — 5, 3:34 — 0:1. Белозеров — 6 (бол., Чурляев, Шураков), 12:37 — 1:1. Тимирев — 18 (Белозеров), 23:16 — 2:1. Кротиков — 1 (Толузаков), 26:59 — 3:1. Озолиньш — 8 (Усманов, Андрющенко), 28:16 — 4:1. Сулев — 1 (Луговяк), 28:43 — 4:2. Толузаков — 8 (Андрющенко), 35:21 — 5:2. Белозеров — 7 (бол., Тимирев, Майоров), 36:22 — 6:2. Мингачев — 1 (Климов, Юшкевич), 42:32 — 6:3. Толузаков — 9 (Тимирев), 44:59 — 7:3. Мингачев — 2, 53:39 — 7:4.
Нереализованный буллит: Пешехонов (Звезда), 40:45 (Вратарь).
Вратари: Скрынник — Самойлов (Лозебников, 28:16).
Судьи: Степучев, Тихомиров.
5 ноября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Барс» (Казань) — «Динамо» (Тверь) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сошнин — 6 (Хасанов, Марин), 12:05 — 1:0. Иванов — 5 (Шипов, Пластинин), 24:06 — 1:1. Пестушко — 8 (бол., Цуканов, Адамчук), 32:08 — 2:1. Иванов — 6 (Бусаров, Кожемякин), 59:37 — 2:2.
Победный буллит: Шипов.
Вратари: Мисбахов (Голубев, 65:00) — Кузнецов (59:02 — 59:37).
Судьи: Кочетов, Сюрдяев.
5 ноября. Казань. Дворец спорта.
«Дизель» (Пенза) — «Химик» (Воскресенск) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Тесленко — 1 (Черных, Алексеев), 14:22 — 0:1. Соловьев — 5 (Шашков, Черных), 32:19 — 0:2. Карлин — 2 (Зюзякин), 32:33 — 0:3. Ли — 9 (мен.), 52:16 — 1:3.
Вратари: Гафиуллин (Борисов, 32:33, 58:41) — Хомченко.
Судьи: Макашов, Шиханов.
5 ноября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».
«Рязань» (Рязань) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Овечкин — 1 (Конозов, Валенцов), 10:28 — 0:1. Глотов — 6 (п.в., Калабушкин, Мироманов), 59:15 — 0:2.
Вратари: Денисов (58:58 — 59:15) — Лысенков.
Судьи: Беляев, Гофман.
5 ноября. Рязань. ДС «Олимпийский».