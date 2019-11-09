«Лада» по буллитам победила «Хумо»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Лада» по буллитам одолела «Хумо» *4:3 Б).

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Тамбов» (Тамбов) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Яшин — 2 (бол., Игнатов, Васильев), 5:45 — 0:1. Плотников — 3 (Базевичс), 17:47 — 1:1. Максимов — 6 (Маури, Инь Руди), 18:40 — 2:1. Мэги — 12 (Плотников), 25:21 — 3:1. Сето — 7 (п.в., Маури), 59:51 — 4:1.

Вратари: Мьюз — Ахметов (58:15 — 58:18, 58:39 — 59:51).

Судьи: Комаров, Самарин.

9 ноября. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Буран» (Воронеж) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кляузов — 4 (Раисов), 19:27 — 0:1. А. Гимбатов — 3 (Ковалев), 21:04 — 0:2. Чемерикин — 2 (бол., Швецов), 22:07 — 1:2. А. Гимбатов — 4 (Калинин), 39:11 — 1:3. Галеев — 6 (бол., Швецов), 58:25 — 2:3.

Вратари: Гайдуллин — Аляпкин.

Судьи: Заболотнев, Метальников.

9 ноября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Горняк» (Учалы) — «Сокол» (Красноярск) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Журавлев — 4 (Медведев), 7:35 — 0:1. Вилков — 3 (Мищенко, Митрофанов), 11:02 — 0:2. Жукенов — 6 (бол., Ивашов), 15:16 — 1:2. Гловацкий — 7 (Попов), 30:19 — 1:3. Митрофанов — 4 (п.в., Бочков, Попов), 57:57 — 1:4. Чехов — 2, 59:34 — 1:5.

Вратари: Фомин (Старостин, 11:02, 55:53 — 56:20, 57:22 — 57:57) — Киселев.

Судьи: Ибатулин, Шемякин.

9 ноября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Цицюра — 3 (Тихонов, Михнин), 7:35 — 0:1. Яровинский — 1 (Курбатов, Баринов), 34:21 — 0:2. Скворцов — 4 (п.в., Курбатов), 59:53 — 0:3.

Вратари: Доненко (59:41 — 59:53) — Д. Николаев.

Судьи: Прокуратов, Цицаров.

9 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Никулин — 2 (Борисевич), 39:09 — 0:1. Кропачев — 3, 43:05 — 0:2.

Вратари: Перевозчиков (59:22) — Рейзвих.

Судьи: Гофман, Шерер.

9 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Южный Урал» (Орск) — «Ермак» (Ангарск) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Раенко — 9 (Осипов, Воробьев), 8:18 — 0:1. Шикун — 2 (Осипов), 23:49 — 0:2. Мурзин — 2 (Ванин), 28:40 — 1:2. Кондратьев — 8 (Смолин), 51:14 — 2:2. Марченков — 2 (Жлоба, Скворцов), 55:41 — 3:2. Марзоев — 7 (Курепанов, Кожевников), 57:34 — 4:2.

Вратари: Филоненко — Шпаков (59:11 — 59:40).

Судьи: Кислов, Черезов.

9 ноября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Лада» (Тольятти) — «Хумо» (Ташкент) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ворошило — 5 (Анисин), 1:19 — 0:1. Андрющенко — 10 (Капотов, Скутар), 21:40 — 1:1. Валуйский — 7 (бол., Воронин), 28:36 — 1:2. Денежкин — 2 (Мастрюков), 38:42 — 2:2. Артемов — 4, 45:39 — 3:2. Григоренко — 11 (Ерохин), 53:34 — 3:3.

Победный буллит: Тимирев.

Вратари: Скрынник — Нечистовский.

Судьи: Милованов, Нестеров.

9 ноября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Химик» (Воскресенск) — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Баин — 2, 19:31 — 0:1. Скворцов — 5 (Степаненко), 24:36 — 1:1. Степаненко — 8 (Хафизов), 29:14 — 2:1. Валеев — 2 (Губин, Злобин), 49:35 — 2:2. Соловьев — 6 (Давыдов), 49:59 — 2:3. Шашков — 3 (Баин), 59:53 — 2:4.

Вратари: Попков — Хомченко (59:04 — 59:53).

Судьи: Андрианов, Батурин.

9 ноября. Самара. ЛД «Кристалл».

«Барс» (Казань) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кара — 6 (Адамчук, Хапов), 11:48 — 1:0. Лучевников — 3 (бол., Хапов, Воеводин), 25:11 — 2:0. Лучевников — 4 (Цуканов, Кара), 41:59 — 3:0. Ручкин — 5 (бол., Кудинов), 46:37 — 3:1.

Вратари: Голубев — Синягин (58:41).

Судьи: Ермолаев, Тихомиров.

9 ноября. Казань. Дворец спорта.