«Горняк» всухую разгромил «Ростов»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Горняк» принимал «Ростов». Гости одержали крупную победу со счетом 5:0.
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«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Хумо» (Ташкент) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Казаков — 2 (Ворошило, Анисин), 18:49 — 0:1. Ерохин — 4 (Здунов, Воронин), 29:30 — 0:2. Ворошило — 11 (Григоренко, Здунов), 40:46 — 0:3. Анисин — 6 (бол., Казаков), 56:27 — 0:4. Михайлов — 10 (бол., Левицкий, Феоктистов), 58:56 — 1:4.
Вратари: Доненко — Лозебников.
Судьи: Демура, Милованов.
10 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Голы: Юнышев — 6 (Каштанов, Ахметгалиев), 7:20 — 0:1. Лысенко — 4 (Кожевников), 10:18 — 1:1. Зенчиков — 10 (Кузнецов), 13:40 — 2:1. Свинцицкий — 12 (Скворцов), 15:18 — 2:2. Степаненко — 14 (Сарваров), 20:37 — 2:3. Хисамутдинов — 6 (Семенов), 39:46 — 2:4. Хисамутдинов — 7 (Свинцицкий, Семенов), 42:18 — 2:5. Сарваров — 1 (мен.), 44:24 — 2:6. Хабаров — 7 (Ибраев, Грибов), 56:21 — 3:6. Сарваров — 2 (Степаненко, Кудрявцев), 58:07 — 3:7.
Вратари: Яковлев — Коротаев.
Судьи: Дреев, Прокуратов.
10 февраля. Самара. ЛД «Кристалл».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Горняк» (Учалы) — 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Голы: Дербенев — 6 (Суслов, Воронков), 9:58 — 0:1. Мингалеев — 15 (бол., Корчемкин, Тютяев), 18:46 — 0:2. Шарипов — 1, 19:53 — 0:3. Колесников — 2 (Баранов), 51:22 — 0:4. Мингалеев — 16 (Севостьянов), 56:43 — 0:5.
Вратари: Кудашев — Гросс.
Судьи: Величко, Зибинин.
10 февраля. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шингареев — 12 (Ковальский, Крашенинников), 2:14 — 0:1. Барабанов — 9 (Ротенберг), 19:37 — 1:1. Комаристый — 9 (Кулагин, Ушнев), 61:16 — 2:1.
Вратари: Тодыков — Перетягин.
Судьи: Закиров, Фролов.
10 февраля. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».
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