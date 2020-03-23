Анисин спел песню Высоцкого «Штрафные батальоны»

Нападающий «Хумо» Михаил Анисин исполнил песню Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны». Плей-офф в ВХЛ прерван из-за пандемии коронавируса. На счету форварда в 45 матчах 25 (6+19) очков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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