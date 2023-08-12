Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Игры
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 11:26

Звезды российского хоккея сыграют с командой блогеров на «Кубке Александра Овечкина»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин с сыном Сергеем.
Фото Михаил Зислис, «СЭ»

Сегодня, 12 августа, в Красногорске проходит последний день детского турнира «Кубок Александра Овечкина».

В заключительном выставочном матче сыграют команды звезд российского хоккея (Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов, Евгений Кузнецов) и блогеров.

На игру капитан «Вашингтона» приехал вместе с 4-летним сыном Сергеем, который вместе с остальными хоккеистами участвует в предматчевой разминке.

Александр Овечкин
Хоккей
1
0
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк уверен, что Зарипов поможет воспитать новое поколение звезд для сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости