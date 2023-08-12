Звезды российского хоккея сыграют с командой блогеров на «Кубке Александра Овечкина»

Сегодня, 12 августа, в Красногорске проходит последний день детского турнира «Кубок Александра Овечкина».

В заключительном выставочном матче сыграют команды звезд российского хоккея (Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов, Евгений Кузнецов) и блогеров.

На игру капитан «Вашингтона» приехал вместе с 4-летним сыном Сергеем, который вместе с остальными хоккеистами участвует в предматчевой разминке.