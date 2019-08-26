Валерий Брагин: «По большому счету никто не выпадал»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил выступление команды на домашнем этапе Турнира четырех наций в Перми. Команда заняла первое место, обыграв Чехию и Швецию и проиграв в последней встрече Финляндии.

— Весь турнир была прекрасная атмосфера, на матчи пришло много наших болельщиков, — цитирует Брагина официальный сайт ФХР. — Мы убедились, что этот регион любит хоккей, поэтому рады, что турнир прошел именно здесь. Самое главное, конечно, что мы в нем победили. Играли неплохо, в том числе в игре с Финляндией провели два очень даже хороших периода, постарались сыграть в агрессивный атакующий хоккей, но немного подвела реализация, плюс, пропустили необязательные голы в собственные ворота. В последнем отрезке немного не хватило сил, смазали концовку, потому что вчера мы позже закончили играть, было меньше времени на восстановление.

Что касается состава, сейчас нужно будет все проанализировать. По большому счету никто не выпадал. Да, кто-то сыграл чуть более ярко, кто-то менее, но в целом команда действовала ровно.

Надеемся, что нам удалось порадовать пермских болельщиков, большое им спасибо за такую яркую поддержку. Когда весь стадион болеет за тебя, это воодушевляет и придает силы. Организацией довольны, все прошло хорошо.