В Москве хоккеист скончался после потери сознания во время матча

В Москве хоккеист скончался после потери сознания во время матча любительских команд, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на ледовой арене на улице Яблочкова, где встречались команды «Арсенал III» и «Jersey 53».

45-летнему игроку стало плохо, и он упал на лед. Несмотря на усилия медиков, он скончался по дороге в больницу.

В сентябре аналогичный трагический инцидент произошел на матче хоккейных команд в Нижнем Новгороде. У 47-летнего игрока остановилось сердце и врачам не удалось его спасти.