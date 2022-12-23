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Сегодня, 12:30

Жамнов: «Игроки в клубах показывают очень хороший хоккей, но в сборной играют по-другому»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» высказался о подборе игроков в национальной команде.

— Поражение от Белоруссии может поменять ваш взгляд на игру сборной? Возможно, уровень мастерства хоккеистов недостаточен, чтобы выполнять ваши требования?

— Любой тренер делает выводы из каждого поражения. Мы с тренерским штабом эти выводы сделали. В будущем немного перестроимся по отношению к игрокам. Будем более скептически относиться к процессу селекции для сборной.

— В каком смысле?

— Мы будем понимать возможности игроков. Приведу пример. Есть игроки, которые в клубах показывают очень хороший хоккей, набирают много очков. Но в сборной они играют по-другому — не так раскованно, как в клубе. Наверное, мы, тренеры, должны перестраиваться. Хоккей в сборной ведь не меняется. У каждого игрока достаточно мастерства, чтобы забивать и отдавать передачи, но надо показывать это на льду. На Кубке Первого канала мы собрали оптимальный состав, учитывая травмы и болезни игроков, которые не смогли приехать в сборную.

Тренеры сборной России Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Алексей Жамнов и&nbsp;Сергей Федоров. «В поражении сборной виноваты мы все». Главный тренер Жамнов — о работе на КПК и жизни в изоляции

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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