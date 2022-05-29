Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 21:30

В финале Кубка Черного моря сыграют «белая» и «красная» молодежные сборные России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Белый» и «красный» составы молодежной сборной России сыграют в финале Кубка Черного моря.

В первом полуфинале «белый» состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) победил юниорскую национальную команду (игроки не старше 18 лет) со счетом 4:0.

Во втором полуфинале «красный» состав обыграл молодежную сборную Белоруссии — 4:2.

Матч за третье место, в котором встретятся молодежная сборная Белоруссии и юниорская команда России, и финал Кубка Черного моря состоятся 30 мая.

Молодежная сборная России по хоккею
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потанин, Буре, Третьяк и Морозов вошли в состав правления ФХР
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости