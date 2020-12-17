Третьяк прокомментировал решение CAS по санкциям ВАДА против России

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение CAS по санкциям ВАДА в отношении России.

— Если говорить о сегодняшней ситуации в мире, то, что творится вокруг, наших оппонентов, друзей, не знаю, как назвать. думаю, ВАДА не очень довольна, — сказал Третьяк. — Они просили четыре года — и чтобы международных соревнований вообще не было в России, вообще запретить спортсменам гимн петь и так далее. Я сам выступал на суде, сказал, что мы строим прекрасный стадион на ЧМ-2023, ИИХФ дала нам такую возможность, мы уже вложили деньги. Это большой праздник — вы не имеете права так поступить. Думаю, что это повлияло на решение. Как и то, что ИИХФ, спасибо Рене Фазелю, поддержала нас и дала чемпионат. В Питере у нас будет полноценный ЧМ, как и молодежный в Новосибирске и Омске. Никаких санкций. Да, к сожалению, на следующих турнирах спортсмены будут в такой же ситуации, как и в Корее — но могло быть вообще, чтобы на форме не было ник красного, ни синего, ничего от флага. А сейчас на ней будет написано «Россия» — это уже плюс. Но то что гимна и флага не будет — нас только объединит.

Напомним, что CAS в четверг частично удовлетворил требования по иску ВАДА к РУСАДА, и наложил ряд ограничений на выступление российских спортсменов на крупных турнирах в течение двух лет.

(Михаил Зислис)