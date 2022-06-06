Третьяк награжден орденом Александра Невского
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк награжден орденом Александра Невского.
«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина №354 от 6 июня 2022 года президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк награжден орденом Александра Невского», — написано в заявлении на сайте ФХР.
Третьяк занимает должность президента ФХР с 2006 года.
Владислав Третьяк за время профессиональной карьеры 10 раз выигрывал чемпионат мира и трижды побеждал на Олимпиаде. Еще одно золото Олимпиады команда ОКР завоевала во время его работы президентом ФХР. Всего у национальной команды 9 побед на Олимпиадах за всю историю (СССР, СНГ и Россия).
Источник: https://fhr.ru/news/item/93284/
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