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Буре: «ФХР работает над тем, чтобы к России относились как минимум с уважением»

Буре назвал свою основную задачу на посту специального представителя ФХР по международным вопросам
Иван Шитик
Корреспондент
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Специальный представитель ФХР по международным вопросам Павел Буре заявил, что Федерация хоккея России работает над тем, чтобы к стране относились как минимум с уважением в мировом хоккейном сообществе.

«Сейчас очень сложная ситуация, — сказал Буре ТАСС. — К нам везде, мягко говоря, не очень хорошо относятся, но мы работаем над тем, чтобы к нам относились как минимум с уважением. Нас не надо любить, надо уважать. Россия важна для всего мира, это самая большая страна в мире и одна из самых мощных».

Апелляции федерации, поданные с целью оспорить отстранение сборных от международных турниров и вернуть права на проведение взрослого и молодежного чемпионатов мира 2023 года, будут рассмотрены дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея 15 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/14892319
Павел Буре
ФХР
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