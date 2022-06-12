Буре: «ФХР работает над тем, чтобы к России относились как минимум с уважением»

Специальный представитель ФХР по международным вопросам Павел Буре заявил, что Федерация хоккея России работает над тем, чтобы к стране относились как минимум с уважением в мировом хоккейном сообществе.

«Сейчас очень сложная ситуация, — сказал Буре ТАСС. — К нам везде, мягко говоря, не очень хорошо относятся, но мы работаем над тем, чтобы к нам относились как минимум с уважением. Нас не надо любить, надо уважать. Россия важна для всего мира, это самая большая страна в мире и одна из самых мощных».

Апелляции федерации, поданные с целью оспорить отстранение сборных от международных турниров и вернуть права на проведение взрослого и молодежного чемпионатов мира 2023 года, будут рассмотрены дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея 15 июня.