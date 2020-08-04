Стал известен состав молодежной сборной России на матч турнира в Сочи
14:50
Опубликован состав молодежной сборной России на матч против «Сочи» в рамках турнира Parimatch Sochi Hockey Open.
Встреча состоится сегодня, 4 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.
Изучаем состав олимпийской сборной U20 на матч против ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open, готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) August 4, 2020
? Посмотреть игру можно будет на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/MRPNB7aSUn
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