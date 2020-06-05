Ротенберг выразил благодарность Кудашову за работу в сборной России

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поблагодарил Алексея Кудашова за работу с главной команды страны. Теперь главным тренером сборной России назначен Валерий Брагин.

— В сборных командах России давно сложилась единая система подготовки, основанная на преемственности игровых и тренерских кадров, профессиональному подходу работы с каждой командой, — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР. — Во всех сборных схожие условия по тренировочному процессу — общая игровая модель, корректирующаяся только с учетом возраста игроков. В каждой команде есть специалист по видеоанализу или группа таких специалистов, индивидуальный подход к игрокам, специальные программы физической подготовки, восстановлению и питанию, материальному обеспечению и многое другое. Отметим, что все тренеры работают в сборных командах по единой игровой системе, хорошо знают необходимые требования для достижения побед на международном уровне.

Хочу сказать большое спасибо Алексею Кудашову за его труд и вклад в развитие нашего хоккея. Пока он не может целиком сосредоточиться на тренерской работе, но будет помогать нам в качестве консультанта. Его советы и взгляд на хоккей очень важны для нас.