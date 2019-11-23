Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал выход в свет всех разделов российской национальной программы подготовки хоккеистов.

— Создание Национальной программы подготовки — прорыв для нас всех, — отметил Ротенберг. — В истории хоккейной России подобных программ не было, да и в других видах спорта пока нет. Наша программа — передовая, даже в сравнении с федерациями хоккея других стран.

Мы очень благодарны Министерству спорта, образовательному центру «Сириус» за сотрудничество, которое позволяет нам развиваться.

Сегодня мы запустили мобильное приложение, которое сейчас уже можно скачивать в Apple Store.

Наша программа — это азбука хоккея для тех, кто ей занимается. Единый стандарт образования. Все тренеры, родители, дети могут скачать ее и изучить. Она абсолютно бесплатна. (Марат Сафин)