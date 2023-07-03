Роман Ротенберг объяснил, почему серия против Белоруссии получилась тяжелой

Главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на торжественном ужине федерации поделился впечатлениями от серии матчей российской сборной против национальной команды Белоруссии.

— Очень тяжелая серия на самом деле, — заявил Ротенберг. - Честно могу сказать, без шуток, это был для меня самый тяжелый турнир. Я прошел многое: Олимпиаду, чемпионаты мира, молодежные чемпионаты мира, много игр в КХЛ. Имеется в виду не только в качестве тренера. Очень благодарен нашему тренерскому совету, лично Владиславу Александровичу Третьяку, всем, кто меня поддержал и оказал это доверие. Это была очень тяжелая серия. Много перелетов, непривычный график. Даже в КХЛ мы играем через день. Здесь же мы играли каждый день. С учетом перелетов не было времени на восстановление, поэтому я очень горжусь командой. Они все отдали ради побед. Мы не ожидали такого успеха, не ожидали, что на трибунах будет столько болельщиков, столько будет разговоров, что это будет всем интересно. На самом деле рейтинги зашкаливают. Нас посмотрели 12 миллионов человек. Это вдохновляет. Сегодняшнее мероприятие — связь поколений. Наша победная традиция, наши великие легенды, которые сказали нам слова мотивации, вдохновили нас на будущие победы. Мы всем очень благодарны, благодарны нашим партнерам, компании «Лига Ставок», ПАО Газпром и Алексею Миллеру, Владимиру Потанину и компании «Норникель», которые помогают нам добиваться успехов и, конечно, журналистам и болельщикам огромное спасибо и низкий поклон за эту поддержку.

— Есть ли понимание, как будет строиться дальнейшая работа вашей сборной на следующий сезон?

— Мы готовы принимать любой вызов. Это решит тренерский совет. Надо учитывать тяжелейший график. Мы сыграли 104 игры в этом сезоне. Это непросто для спортсменов, для тренерского штаба. Но мы готовы принять любой вызов. Как решит тренерский совет, так мы и сделаем.

— Так понимаем, что серия будет или пока в стадии работы? Какие варианты?

— Разные варианты. Могу сказать честно, что сборная Белоруссии — очень сильный соперник. Наша задача была доказать всем, что мы сборная России и мы побеждаем. Мы с большим уважением относимся к сборной Белоруссии. Особенно после Кубка Первого канала мы были обязаны доказать своей игрой и показать, что мы сборная России.

В мае 2023 года «Россия 25» под руководством Ротенберга провела турне, в котором 8 раз сыграла против сборной Белоруссии и один раз — против Казахстана. Россияне одержали шесть побед над белорусами и дважды проиграли, а также один раз победили казахстанцев.