«Мы хотели уехать с Кубка Канады». Третьяк рассказал о шоковой реакции сборной СССР на смерть Харламова

Президент ФХР, экс-голкипер сборной СССР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда пережила о новость о гибели форварда Валерия Харламова.

— Это был тяжелый удар, — сказал Третьяк. — Трагедия повлияла на всех нас и сыграла свою роль. Мы даже хотели уехать с турнира, так как настроение было очень сложным. Даже не верилось, что все это правда. В то непростое время мы по-настоящему сплотились. Однако стоит отдать должное и канадцам. Мы пришли в раздевалку, включили телевизор, а там по всем местным каналам показывали, как Харламов в 1972 году обыгрывал игроков их сборной. Хозяева не обошли стороной потерю великого хоккеиста. Канадцы организовали минуту молчания, и надели траурные повязки.

Харламов погиб в автокатастрофе 27 августа 1981 года. В сентябре сборная СССР, в состав которой он не попал, выиграла Кубок Канады, обыграв в финале канадцев со счетом 8:1.

«Харламов стоял у автобуса и махал команде, уезжающей на Кубок Канады. Партнеры видели его в последний раз». 40 лет со дня смерти великого игрока