Третьяк объяснил, почему Тихонов принял роковое решение не взять Харламова на Кубок Канады

Президент ФХР, экс-голкипер сборной СССР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» объяснил, почему главный тренер команды Виктор Тихонов не взял Валерия Харламова на Кубок Канады в 1981 году.

— Конечно, это уже был не тот Харламов, — отметил Третьяк. — Он трудно восстанавливался после аварии 1976 года. Харламов провел хороший турнир в Италии, но мне лично Тихонов сказал, что хочет поберечь его для чемпионата мира. Он не хотел рисковать потому, что с канадцами у нас намечались жесткие матчи. Помню, как в 1972 году его выбивали целенаправленно. Поэтому на Кубок Канады его не взяли из-за риска.

Харламов погиб в автокатастрофе 27 августа 1981 года. В сентябре сборная СССР, в состав которой он не попал, выиграла Кубок Канады, обыграв в финале канадцев со счетом 8:1.

«Харламов стоял у автобуса и махал команде, уезжающей на Кубок Канады. Партнеры видели его в последний раз». 40 лет со дня смерти великого игрока