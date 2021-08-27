Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Новости   //    Хоккей   //    Россия

Третьяк объяснил, почему Тихонов принял роковое решение не взять Харламова на Кубок Канады

22:00
Теги:

Президент ФХР, экс-голкипер сборной СССР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» объяснил, почему главный тренер команды Виктор Тихонов не взял Валерия Харламова на Кубок Канады в 1981 году.

— Конечно, это уже был не тот Харламов, — отметил Третьяк. — Он трудно восстанавливался после аварии 1976 года. Харламов провел хороший турнир в Италии, но мне лично Тихонов сказал, что хочет поберечь его для чемпионата мира. Он не хотел рисковать потому, что с канадцами у нас намечались жесткие матчи. Помню, как в 1972 году его выбивали целенаправленно. Поэтому на Кубок Канады его не взяли из-за риска.

Харламов погиб в автокатастрофе 27 августа 1981 года. В сентябре сборная СССР, в состав которой он не попал, выиграла Кубок Канады, обыграв в финале канадцев со счетом 8:1.

«Харламов стоял у автобуса и махал команде, уезжающей на Кубок Канады. Партнеры видели его в последний раз». 40 лет со дня смерти великого игрока

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Зислис все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В цеху "мясного короля" из КПРФ из тухлого мяса делали элитную колбасу
Какие допвыплаты от государства будут в сентябре
Главу МИД Украины уличили во лжи о российских самолетах в Афганистане
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд