В Подмосковье задержали хоккейного тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей

В Московской области полиция задержала тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей, сообщает Pravda.ru.

Ученик тренера руководил фирмой, жил в элитном районе и занимался хоккеем. По данным правоохранителей, тренер вместе со своим знакомым переехал ближе к этому комплексу и два месяца следил за жертвой. Злоумышленник часто приходил в гости к подопечному и знал, где находятся деньги.

Злоумышленникам удалось украсть часы, деньги, украшения и другое ценное имущество. Всего грабители похитили 25 миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемых через два дня, посмотрев записи с камер. В ходе обыска у них были обнаружены украденные вещи. Кроме того, был найден пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент расследование продолжается.