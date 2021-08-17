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В Подмосковье задержали хоккейного тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей

20:02

В Московской области полиция задержала тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей, сообщает Pravda.ru.

Ученик тренера руководил фирмой, жил в элитном районе и занимался хоккеем. По данным правоохранителей, тренер вместе со своим знакомым переехал ближе к этому комплексу и два месяца следил за жертвой. Злоумышленник часто приходил в гости к подопечному и знал, где находятся деньги.

Злоумышленникам удалось украсть часы, деньги, украшения и другое ценное имущество. Всего грабители похитили 25 миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемых через два дня, посмотрев записи с камер. В ходе обыска у них были обнаружены украденные вещи. Кроме того, был найден пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент расследование продолжается.

Дополнительная информация:

https://www.pravda.ru/news/accidents/1631700-trener_krazha/

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Иван Шитик все материалы автора

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