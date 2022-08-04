Фетисов призвал российских хоккеистов покинуть финские клубы и вернуться в Россию

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов посоветовал российским хоккеистам, выступающим в Финляндии, возвращаться в Россию.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

Ранее голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал об отношении к нему в Финляндии. Вратарь сообщил, что финская лига в феврале попросила его убрать российский флаг со шлема.

Волков выступал за финский «Эссят» в сезоне-2021/22. Весной 2022 года он подписал двухлетний контракт с «Динамо».