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Сегодня, 18:15

Фетисов призвал российских хоккеистов покинуть финские клубы и вернуться в Россию

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов посоветовал российским хоккеистам, выступающим в Финляндии, возвращаться в Россию.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

Ранее голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал об отношении к нему в Финляндии. Вратарь сообщил, что финская лига в феврале попросила его убрать российский флаг со шлема.

Волков выступал за финский «Эссят» в сезоне-2021/22. Весной 2022 года он подписал двухлетний контракт с «Динамо».

Источник: https://sportrbc.ru/news/62ebbec39a7947c04a570906?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Константин Волков
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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