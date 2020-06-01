Легенда «Красной машины». Сегодня Владимиру Крутову могло исполниться 60 лет

1 июня 1960 года в Москве родился Владимир Евгеньевич Крутов. Сегодня легендарному нападающему сборной СССР могло исполниться 60 лет.

Крутов — двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988 гг.), пятикратный чемпион мира (1981-83, 1986 и 1989 гг.), семикратный чемпион Европы, победитель розыгрыша Кубка Канады 1981 года, многократный чемпион СССР (1978-1989 гг.). Обладатель Кубка СССР 1979 и 1988 гг. Не раз включался в состав символических сборных мира, признавался лучшим нападающим этих турниров.

В чемпионатах СССР провел 439 матчей, в которых забил 288 голов. В чемпионатах мира и Европы, ЗОИ провел 90 матчей (59 шайб). В 1989-1990 гг. играл за клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — 61 матч, 11 шайб.

Введен в Зал Славы Международной федерации хоккея на льду в 2010 году.

Скончался 6 июня 2012 года. Причиной смерти называют цирроз печени.