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«Автомобилист» в серии буллитов победил СКА в матче Sochi Hockey Open

22:18
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«Автомобилист» победил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open.

Основное время встречи завершилось с ничейным результатом — 3:3. Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Автомобилиста».

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Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кемппайнен — 2 (мен.), 20:41 — 1:0. Гуркин — 1 (бол., Шумаков, Кормье), 20:59 — 1:1. Спунер — 1 (бол., Гуркин, Блэкер), 23:35 — 1:2. Ожиганов — 2, 35:47 — 2:2. Бурдасов — 1 (бол., Ожиганов, Марченко), 38:43 — 3:2. Хрипунов — 1 (Романцев), 54:48 — 3:3.

Победный буллит: Белоусов.

Вратари: Юханссон — Шикин.

Судьи: Белов, Ромасько.

5 августа. Сочи. ДС «Большой».

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Иван Шитик все материалы автора

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