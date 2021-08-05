«Автомобилист» в серии буллитов победил СКА в матче Sochi Hockey Open
22:18
«Автомобилист» победил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open.
Основное время встречи завершилось с ничейным результатом — 3:3. Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Автомобилиста».
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кемппайнен — 2 (мен.), 20:41 — 1:0. Гуркин — 1 (бол., Шумаков, Кормье), 20:59 — 1:1. Спунер — 1 (бол., Гуркин, Блэкер), 23:35 — 1:2. Ожиганов — 2, 35:47 — 2:2. Бурдасов — 1 (бол., Ожиганов, Марченко), 38:43 — 3:2. Хрипунов — 1 (Романцев), 54:48 — 3:3.
Победный буллит: Белоусов.
Вратари: Юханссон — Шикин.
Судьи: Белов, Ромасько.
5 августа. Сочи. ДС «Большой».
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю