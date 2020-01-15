Команда Фетисова сыграла вничью со сборной Индии в Гималаях

В Гималаях состоялся благотворительный матч по хоккею с участием двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова. Его команда сыграла вничью (4:4) со сборной Индии, которая состояла из игроков мужской и женской сборных до 18-20 лет. Игра прошла на самой высокогорной хоккейной арене мира в индийском городе Лех в предгорье Гималаев.

A few more photos sent from the Himalayas! Can't stop thinking about how amazing this must have been for the youngsters involved. #Fetisov #LastGame #LGRW #NJDevils @hccska pic.twitter.com/K5UxHKymxu — Gillian Kemmerer (@gilliankemmerer) January 15, 2020

— В основное время встреча завершилась со счетом 3:3, потом были пробиты по пять буллитов, — цитирует Фетисова ТАСС. — В итоге игра завершилась со счетом 4:4. Жители Леха с большим интересом и вниманием следили за игрой, многие из них впервые видели настоящий хоккейный матч

Фетисов также добавил, что по ходу матча реализовал один буллит. Игра состоялась в рамках проекта «The Last Game» («Последняя игра»), который поддержал Фетисов, также являющийся послом доброй воли ООН. Серия благотворительных матчей проводится, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к изменениям климата на Земле. Планируются также матчи на Южном и Северном полюсах, в Монако, Японии и Гонконге.