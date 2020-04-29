Капитан сборной, выигравшей юношеские ОИ, продолжит карьеру в США

Капитан юниорской сборной России до 16 лет Иван Мирошниченко продолжит карьеру в Северной Америке. Он будет выступать за команду «Маскегон Ламберджекс», играющей в Главной юниорской хоккейной лиге США. Ранее он представлял «Витязь».

— Я очень рад, что подписал соглашение с «Маскегоном», — приводит слова Мирошниченко официальный сайт клуба. — Я следил за этой организацией с тех пор, как Андрей Свечников начал играть за команду. Мечтаю идти в НХЛ по его пути, для этого мне нужно будет провести отличный сезон. С нетерпением жду встречи с тренерским штабом, партнерами и людьми из Маскегона, которые славятся своим гостеприимством.

Мирошниченко является считается одним из фаворитов драфта 2022 года. В начале года сборная России с Мирошниченко в составе выиграла Юношеские Олимпийские игры.