Любительская лига выступила с заявлением по поводу нападения игрока на судью: «Такой хоккей нам не нужен!»

Любительская лига «Трудовые резервы» в своем Telegram-канале опубликовала заявление по поводу нападения игрока команды «Леопарды» Михаила Утенкова на арбитра во время матча с НС REVOL ICE.

«Сегодня 19 ноября 2022 года в ледовом дворце «Чкалов Арена» во время матча между командами «Леопарды» и Revol Ice произошел вопиющий инцидент с участием игрока «Леопардов» — #99 Николая Ризина, который избил судью матча, нанеся ему травмы, в следствии чего арбитр не имел возможности продолжать свою работу.

В связи с грубейшим нарушением регламента, матч между вышеупомянутыми командами был прекращен, команде Леопарды зачитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения.

Хоккейная лига «Трудовые Резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жесткие меры по данному факту. Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру.

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НЕ НУЖЕН!", — говорится в заявлении лиги.

Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно. «Леопарды» получили техническое поражение — 0:5.