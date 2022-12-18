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Сегодня, 18:34

Федерации хоккея России и Белоруссии продолжат совместные проекты по развитию хоккея

Иван Шитик
Корреспондент
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18 декабря состоялась церемония подписания дополнительного соглашения к меморандуму об углублении хоккейного сотрудничества между Белоруссией и Россией, сообщает пресс-служба ФХБ.

Документ был подписан руководителями хоккейных федераций: президентом ФХР Владиславом Третьяком и председателем ФХБ Александром Богдановичем. Срок действия меморандума продлен на четыре года — до сезона-2025/26 включительно.

«В мае нынешнего года ФХР и ФХБ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере детско-юношеского хоккея. Мы видим его высокую эффективность и поэтому решили продлить срок действия нашего документа до 2026 года. Интеграция помогает нашим юниорам повышать свой уровень в матчах друг против друга. В сложные времена нужно друг другу помогать, а такая помощь — сплошная польза для нашего хоккея.

На взрослом, молодежном, юниорском уровне наши сборные постоянно играют друг с другом. В пятницу наши друзья попробовали новый формат хоккея «3 на 3» и сходу выиграли первый в истории международный турнир среди национальных сборных в этой дисциплине.

Наше сотрудничество не ограничивается товарищескими матчами и участием в детских и юниорских турнирах. Мы открыты к любому взаимодействию. У нас будет идти постоянный обмен опытом, секретами мастерства и подготовки. Мы будем совместно реализовывать научные проекты, стороны будут постоянно обмениваться методической литературой и другой информацией, необходимой для развития мастерства», — заявил Владислав Третьяк.

Источник: https://hockey.by/news/sobytie/news212985.html
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Сборная России по хоккею
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