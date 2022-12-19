Вратаря юношеской команды «Метеор Сигнал» госпитализировали после попадания коньком в шею

Вратаря детско-юношеской команды «Метеор Сигнал» госпитализировали после попадания коньком в шею, сообщил глава регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

Инцидент произошел 18 декабря во время матча между командами «Олимпиец» и «Метеор-Сигнал». В одном из эпизодов вратарю второй команды попали коньком в шею. Экстренную медицинскую помощь на льду игроку оказал медицинский персонал, а затем его доставили в больницу. Мальчику сделали операцию.

«Сейчас, после операции, мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации. Голкиперу — скорейшего выздоровления! А всем организаторам соревнований — наличия квалифицированной бригады скорой помощи на хоккейных матчах», — написал в воскресенье Добровольский в своем Telegram-канале.

19 декабря глава регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры сообщил, что 15-летнего спортсмена перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии. За ночь состояние пациента стабилизировалось, врачи отметили положительную динамику. На стационарном лечении в Сургутской травмбольнице он будет находиться еще около двух недель.