Ротенберг — о будущем сборной России U25: «Надеюсь, она сыграет в мае в разных регионах»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о будущем сборной России U25.

— На Кубке Первого канала должна была сыграть сборная России U25, но от идеи отказались. Как восприняли эту новость?

— Все идет на благо российского хоккея. Нам было очень важно показать матчи по Первому каналу в прямом эфире. Это наш основной приоритет с точки зрения привлечения спонсоров и развития хоккея. Это было совместное решение. Сборная России U25 выступит, надеюсь, в мае в разных регионах. Мы получили хорошие предложения. Возможно, на Урале, возможно, пойдем на Север или на Юг. У нас большая страна. Мы гордимся нашей родиной. Выступим везде — вопрос только в привлечении финансирования и спонсоров.

— С какими соперниками может сыграть сборная России U25? Это клубы КХЛ или другие сборные?

— Клубы КХЛ в мае уходят в отпуск. Надо разговаривать, есть разные варианты. Есть дружественные страны: Казахстан, Белоруссия. Мы совместно провели огромную работу, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Поздравляю белорусов со вчерашней победой на турнире по хоккею 3х3. Это даст толчок к развитию хоккея 3х3 в Белоруссии. Из соперников — это однозначно Китай. Изучим варианты. У нас много друзей.

25 ноября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что сборная России U25 не будет участвовать в Кубке Первого канала.