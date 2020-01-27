Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб главной сборной России

Официальный сайт ФХР сообщил об изменениях в тренерском штабе главной сборной России. Главный тренер молодежной команды Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков будут работать со взрослой сборной.

Ее главным тренером остается Алексей Кудашов, Брагин назначен старшим тренером команды, Бойков заявлен в качестве тренера. При этом Брагин и Бойков продолжат работу в молодежной сборной. Контракт Валерия Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до февраля 2022 года. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

Напомним, что с молодежной командой Брагин завоевал серебряные медали МЧМ-2020.