Борис Михайлов рассказал, как стал капитаном ЦСКА и сборной СССР

Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— Как вы стали капитаном сборной и ЦСКА?

— Случайно.

— Бросьте. Капитанами таких команд случайно не становятся.

— Капитаном до меня был Витя Кузькин, а я — одним из его ассистентов вместе с Сашей Рагулиным. И в одном товарищеском матче перед чемпионатом мира они оба играть не могли. Кулагин говорит: «Ты остался единственным из помощников, так что выводи команду». Потом поехали на первенство мира, и Кузькин в команду не попал (судя по всему, речь о ЧМ-1973 в Москве, — Прим. И.Р.). Борис Павлович и сказал, что предлагает избрать капитаном Михайлова. Что и произошло.

И только на год позже я стал капитаном ЦСКА. Еще какое-то время им оставался Кузькин. И однажды состоялось собрание. Думаю, что перед ним руководство провело с ним беседу. Потому что Виктор Григорьевич вдруг встает: «Ребята, предлагаю, чтобы капитаном был Борис Михайлов. Он — капитан сборной, а ЦСКА — ее базовая команда. У двух команд должен быть один капитан».

Представьте, какая у нас была школа. Я пришел в ЦСКА — там были Александров, Альметов, Викулов, Полупанов, Фирсов... А Тарасов говорит: «Надо их обыграть!» Но как?! Вот так — каждый день не уступить таким мастерам на тренировке. По-другому расти нельзя. У нас с Петровым, между прочим, тоже конкуренция была будь здоров с ребятами из молодежной команды ЦСКА. Очень перспективные — Еремин, Смолин, Беляков... (Игорь Рабинер)

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