Звездный бородач из НХЛ снялся в популярном сериале. Два года назад в нем чуть не появился Макгрегор

Новая роль Брента Бернса.

Сбылась мечта самого колоритного бородача лиги. Брент Бернс, который уже давно вжился в свой брутальный образ, идеально подошел на роль скандинавского воина и сыграл в двух эпизодах сериала «Викинги». Защитник «Сан-Хосе» — главное медийное лицо калифорнийской команды. Канадец неоднократно снимался в рекламных роликах, но в проекте такого масштаба участвовал впервые. Стоит отметить, что Бернс — фанат сериала и скандинавской культуры. Над предложением поработать на съемочной площадке защитник даже не задумывался.

Если захотите посмотреть на знаменитого бородача в новом амплуа, то сможете сделать это в 13-й и 14-й сериях шестого сезона. В исторической драме канадец играет роль Скейна — союзника короля Гарольда. На съемки Бернс летал в Ирландию. Кстати, игрок давно симпатизирует этой стране и после матчей любит пропустить бокал «Гиннеса». «Это был невероятный опыт. Мне повезло увидеть персонажей своего любимого сериала, пообщаться с актерами. Все они прекрасные ребята. И я не думал, что столько много времени уходит на съемку даже короткого эпизода. Во время сцены с выборами мы сделали около 70 дублей. К счастью, я совершенно не чувствовал себя неловко, даже несмотря на то, что являюсь новичком в этом деле. Навсегда запомню эти эмоции. Пабы? Разумеется, я успел опробовать несколько местных заведений», — сказал в интервью Бернс.

Hockey player. Ranch owner. Norris winner. Actor on the show Vikings.



You know, just @Burnzie88 things.



?: https://t.co/8atAN7W367 pic.twitter.com/Lh00r2ujiw — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) December 31, 2020

Два года назад в «Викингах» должен был появиться знаменитый боец UFC Конор Макгрегор, но в последний момент он отказался от съемок. Сценаристам пришлось экстренно вносить коррективы в рабочий процесс, чем они остались очень недовольны.

Президент «Бостона» в роли дальнобойщика

Хоккеистов вообще не так часто приглашают в кино, хотя некоторым игрокам удалось засветиться в знаменитых фильмах. Бывший форвард «Бостона» и нынешний президент клуба Кэм Нили многим известен еще как дальнобойщик. В 1994 году канадец сыграл его в комедии «Тупой и еще тупее». Затем в этом же амплуа появлялся в фильмах «Я, снова я и Ирэн» и «Тупой и еще тупее 2».

В одном из американских подкастов Нили поделился впечатлениями о совместной работе с Джимом Керри: «Больше всего мне запомнилась сцена в туалете. Там, где я пинком открываю дверь и должен изобразить на своем лице удивление. Раз за разом меня просили сыграть лучше, но ничего не получалось. Я уже начал нервничать. Джим Керри — настоящий актер и заслуженно получает за свою работу миллионы долларов, а я просто трачу свое и чужое время. Мы отошли с Джимом в сторонку, и я попросил его немного потерпеть меня, а он ответил: «Не беспокойся. У меня есть сцены, которые мы сняли с 50-го дубля. Просто расслабься». Благодаря его поддержке я справился с задачей, и мы сразу сняли эпизод».

Зачастую хоккеистов приглашают сыграть в фильмах исключительно о хоккее. Нили же был востребован в комедиях не спортивного жанра. Он также снялся в «Изгоях», «Что могло быть хуже?», «Застрял в тебе» и «Спаси меня». Роли все эпизодические, но мало кто из бывших или действующих игроков НХЛ может похвастаться такой востребованностью в кино.

В 2012 году сразу несколько игроков «Филадельфии» появились в комедии «Любовь по-взрослому». Ян Лаперьер, Мэттью Карл, Скотт Хартнелл и Джеймс Ван Римсдайк решили не отказываться от интересного опыта. Лаперьер был в хороших отношениях с режиссером Джаддом Апатоу, и именно он предложил хоккеистам засветиться в эпизоде с Меган Фокс. «Мы отлично провели время. Все актеры относились к нам с большим уважением. Правда, в одной из сцен нас попросили станцевать. Это было уморительно. Я точно удостоюсь звания худшего танцора. Ван Римсдайк и Хартнелл справились гораздо лучше меня», — рассказывал в интервью Лаперьер.

А вот Карла съемочный процесс не сильно впечатлил. «Не думаю, что такой образ жизни для меня. Вряд ли я бы променял свою работу на все это», — сказал защитник после 14-часового рабочего дня на съемочной площадке.

Талантливый человек талантлив во всем. Иногда это банальное выражение работает, но в большинстве случаев с ним можно поспорить. Очевидно, что вряд ли кто-то из хоккеистов покорит Голливуд или сыграет главную роль в кассовом фильме. В своем деле у них точно получается лучше. Хотя порой очень интересно наблюдать за тем, как игроки пытаются выйти из зоны комфорта и пробуют себя в чем-то новом.