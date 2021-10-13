Первый матч нового клуба НХЛ: «Сиэтл» выдал триллер и отыгрался с 0:3, но все равно проиграл

Команда Дэйва Хекстолла выглядит еще слишком сырой.

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«Вегас» — «Сиэтл» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Пачиоретти — 1 (Стоун, Стивенсон), 3:10 — 1:0. Маршессо — 1 (Карлссон), 6:36 — 2:0. Пачиоретти — 2 (Хэг, Стоун), 26:43 — 3:0. Донато — 1 (Данн, Донской), 31:32 — 3:1. Маккэн — 1 (Эберле, Шворц), 32:44 — 3:2. Гики — 1 (Лозон), 47:58 — 3:3. Стивенсон — 1 (Стоун, Пачиоретти), 48:33 — 4:3.

Вратари: Ленер — Грубауэр.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (6+17+7) — 31 (9+14+8).

Наши: Дадонов (14.24/1/0), Дорофеев (4.07/0/0) — -.

13 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Этой ночью в Северной Америке стартовал новый регулярный чемпионат НХЛ, который этой осенью вернулся в хоккейный календарь в своем привычном формате. И если в России многие по понятным причинам в день открытия выбрали матч с участием оконфузившейся сегодня «Тампы», то по другую сторону океана внимание сторонних болельщиков и прессы было сконцентрировано на воистину историческом событии — первом официальном матче в НХЛ «Сиэтла». И как же иронично, что дебютировать в лучшей лиге мира детищу продюсера Джерри Брукхаймера пришлось в гостях у другого яркого новодела НХЛ из Лас-Вегаса.

Неизвестно, как бы сложилась инаугурация «Сиэтла», забей команда Дэйва Хекстолла свой летописный гол в первой же смене. Первое звено «Кракенов» вылетело на лед как пресловутые гориллы из клетки, и уже на 15-й секунде Джордан Эберле в падении отправил шайбу в перекладину.

Jordan Eberle came this close to scoring the first goal in Seattle Kraken history 15 seconds into game 1 pic.twitter.com/MVV1t7fE6u — Spoked Z (@SpokedZ) October 13, 2021

А вот «Вегас» отнесся к своему первому голевому моменту куда ответственнее. Как только дебютант сбавил мощности, тройка Стоун — Стивенсон — Пачиоретти начертила простенькую трехходовку, наказав «Сиэтл» за ужасную организацию прессинга и абсолютно пустую среднюю зону. Впрочем, претензии за первый гол можно предъявлять и Филиппу Грубауэру, слегка потерявшему рамку на перемещении.

Через три минуты парни Хекстолла поплатились второй пропущенной, не сумев выйти из-под давления «Голден Найтс» в своей зоне. Когда показалось, что позиционная атака «Рыцарей» захлебнулась, Райли Смит заставил дымиться в углу Винса Данна и накативший на подбор Вильям Карлссон быстро отпасовал на Джонатана Маршессо, который изящно разобрался с немецким голкипером.

Вполне мог сотворить историю в стартовой двадцатиминутке и Брэндон Танев. За несколько минут до конца периода 13-й номер гостей, запомнившийся на предсезонке оригинальным заявочным фото с безумным взглядом, улетел в меньшинстве «один в ноль» с Робином Ленером, но в самый ответственный момент шайба сошла с крюка у форварда. И, естественно, в Северной Америке мгновенно обыграли то самое фото канадца с медиадня.

Oh please please give me a #PowerKill to talk about...Tanev with a shorthanded chance here. #SeaKraken pic.twitter.com/EcF4TAfSrB — Alison (@AlisonL) October 13, 2021

when you realize you have a breakaway vs when you get denied on said breakaway



?: @NHL pic.twitter.com/lqUA7MTwsv — Sportsnet (@Sportsnet) October 13, 2021

На протяжении первой половины матча от «Сиэтла» веяло сыростью, которая приводила к достаточно простым и грубым ошибкам. В начале второго периода «Кракены», отстояв в меньшинстве, тут же привезли себе удаление, не сумев досчитать до пяти во время смены. Своей возможностью прибить первогодку «Вегас» в большинстве не воспользовался — хотя и был близок усилиями Пачиоретти, зарядившего в штангу.

Однако на этом каскад сбоев в только-только собранной с нуля системе не закончился, а к третьей шайбе хозяев «Сиэтл» привел ляп при попытке начать собственную атаку. Причем ошибся не кто-нибудь, а Майк Джиордано — капитан дебютанта зачем-то решил отдать пас под красную линию на уже прихваченного Райана Донато и организовал ударной тройке «Вегаса» контратаку, закончившуюся классным кистевым от подключившегося четвертым защитника Николаса Хага и подправлением от все того же Пачиоретти.

1-2-3 @GoldenKnights goals in a row. ???



Hague extends the Vegas lead after finishing off a pretty Mark Stone feed. #NHLonSN | #NHLFaceOff pic.twitter.com/6wgzk2iTnY — Sportsnet (@Sportsnet) October 13, 2021

Тот самый Кракен из морских легенд появился на «Т-Мобайл Арене» к середине встречи, когда команда Питера Дебура получила успокоительные 3:0. Можно только догадываться, что произошло на лавке «Сиэтла» после третьего гола, но в оставшихся десяти минутах второго периода команда с симпатичной буквой S на груди заставила «Голден Найтс» жаться к своим воротам и сократила разрыв до минимума.

Первым хоккеистом, вписавшим свое имя в историю самого молодого клуба НХЛ, стал нападающий Райан Донато — тот самый, которого несколькими эпизодами ранее подставил своим пасом Джиордано. На 32-й минуте «моллюски» развернули одну из своих немногих осмысленных позиционок, и 25-летний американец оказался расторопнее всех на добивании, повысив градус ночи.

И если «Сиэтл» в моментах с пропущенными голами ошибался на любой вкус, то «Вегас» позволил сопернику вернуться в игру, два раза проиграв собственный пятак. Второй гол гостей Маккан забрасывал практически из одной и той же точки под воротами Ленера.

Сравнивать на кураже хоккеисты «Кракена» вполне могли еще до конца второго периода, но в итоге третья шайба в воротах шведского разоблачителя побывала уже в заключительной двадцатиминутке. И за гол Моргана Гики нужно спрашивать уже с самого голкипера «Рыцарей», пустившего бросок канадца в ближний угол.

Тем не менее довершить камбэк и начать свою летопись в НХЛ с победы «Сиэтл» не сумел. Не прошло и минуты, как «Вегас» ответил гостям очередной успешной атакой первого звена, в котором сегодня дирижировал Марк Стоун. Уже в следующей атаке капитан хозяев отдал свой третий голевой пас на дальнюю штангу и Чендлер Стивенсон, грамотно развернув конек, отправил шайбу в пустой угол Грубаэура. Арбитров шайба первого центра Дебура, разумеется, смутила, но после видеоповтора они подтвердили ее легитимность.

Было ли у Стивенсона преднамеренное движение ногой? Очевидно, да. Но нынешние трактовки правил в НХЛ предписывают судьям отменять только совсем уж «футбольные» удары. Кстати, на пресс-конференции Хэкстол признал, что у арбитров были основания засчитать победный гол «Вегаса». Поэтому раздуть скандал на ровном месте не получилось.

That's a nice tie hockey game ya got there, would be a shame if someone were to uh, ruin it...



Spoiler alert: That someone was the @GoldenKnights#NHLonSN | #NHLFaceOff pic.twitter.com/8Pv4LfRMTf — Sportsnet (@Sportsnet) October 13, 2021

Вряд ли коуч «Сиэтла» может быть доволен тем, что его команда, вернувшись в игру с 0:3, не смогла додавить соперника. Но долго грустить точно не стоит — сегодня его хоккеисты не только заставили себя выжимать все соки из претендента на Кубок Стэнли, но и подарили болельщикам два часа очень яркого хоккея.