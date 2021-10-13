Сумасшедшее начало сезона в НХЛ: «Питтсбург» без Малкина и Кросби вынес в гостях чемпиона

А Василевский привез гол в свои ворота.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

Голы: Хейнен — 1 (Картер), 20:12 — 0:1. Бойл — 1 (Лафферти, О`Коннор), 24:11 — 0:2. Симон — 1 (Летанг, Макгинн), 51:32 — 0:3. Чирелли — 1 (Хедман, Стэмкос), 54:23 — 1:3. Блюгерс — 1 (п.в., Летанг), 54:53 — 1:4. Киллорн — 1 (Стэмкос, Чирелли), 56:49 — 2:4. Родригес — 1 (п.в., Марино), 57:35 — 2:5. Раст — 1 (п.в.), 58:11 — 2:6.

Вратари: Василевский — Джерри.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (7+8+13) — 35 (14+11+10).

Наши: Кучеров (19.53/0/-1), Сергачев (20.47/0/-4) — -.

13 октября. Тампа. Amalie Arena.

«Питтсбург» начинает сезон без Сидни Кросби и Евгения Малкина одновременно впервые за 16 лет. Котировки команды у букмекеров из-за этого непривычно низкие: многие уверены, что «Пингвинз» не попадут в плей-офф. Но стартовый матч сезона, в котором «Питтсбург» гостил в Тампе, убедил в том, что и без двух легенд команда боеспособна.

«Тампа» вступила в сезон в оптимальном составе, но по игре команды в первой игре и не сказать, что на льду был обладатель двух последних Кубков Стэнли. Выделялась разве что тройка Стэмкос — Сирелли — Киллорн, которая и организовала оба гола «Тампы», а вот Кучеров и Пойнт были незаметны. Неожиданно подвел команду и лучший вратарь мира Андрей Василевский. Выйдя за ворота, он отдал передачу Джеффу Картеру, который тут же нашел на пятаке Хейнена.

А через несколько минут о себе напомнил ветеран Брайан Бойл. Он полностью пропустил прошлый клубный сезон, сыграв лишь на чемпионате мира за сборную Канады. В тренировочном лагере он был на просмотровом контракте и убедил, что готов вернуться в НХЛ. Решение менеджеров «Питтсбурга» было верным — в первой же игре Бойл очень уверенно реализовал свой момент.

Что-то получаться у «Тампы» начало только к концу матча. Сирелли удачно сыграл на пятаке при счете 0:3 и дал своей команде хоть какую-то надежду. Но «Питтсбург» очень уверенно поражал пустые ворота, избежав нервотрепки.

Anthony Cirelli with the tip-in tally to get Tampa on the board in the third with the net empty behind him!#GoBolts pic.twitter.com/yjvubMjCZn — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 13, 2021

Поднятие чемпионского баннера, очередные слова о величии команды — все это могло расслабить игроков «Тампы». Сегодня они явно не были похожи на команду, которая весной и летом прошлась по соперникам в плей-офф. Но ведь это только начало.