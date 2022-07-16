Поместье хоккеиста Дацюка в США в стиле эпохи Тюдоров. Его постройка обошлась в 10 миллионов долларов

Со временем цена упала в два раза.

«Детройт», во многом ставший для российских болельщиков девяностых символом НХЛ, уже не напоминает старые добрые времена «Русской пятерки», когда команда доминировала в лиге, а российские легионеры были ее сердцем и мотором.

И последней настоящей суперзвездой из России в составе команды был Павел Дацюк.

Волшебник из России завершил карьеру в НХЛ с 918 (314+604) очками в 953 матчах за 14 сезонов. В сезонах-2007/08 (когда «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли) и -2008/09 (когда они проиграли в седьмом матче финала «Питтсбургу») российский нападающий набирал по 97 очков. Также он был одним из лучших исполнителей буллитов, а «Финт Дацюка» стал одним из самых запоминающихся движений при исполнении штрафных бросков.

На закате карьеры он решил вернуться в Россию, где сначала поиграл за СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина, а потом завершал свою славную карьеру в составе «Автомобилиста» из родного Екатеринбурга.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

Поместье в Детройте

А между тем в Америке у него остался особняк, который хоккеист обустраивал еще в 2005 году.

В начале 2010-х годов архитектор Александр Богартс спроектировал для звезды «Ред Уингз» роскошное поместье. Хоккеист после долгих размышлений и поисков подходящего места решил возвести его в Блумфилде, который находится в получасе езды от Детройта. Постройка шикарного дома обошлась форварду в сумму, которую на тот момент оценивали примерно в 10 миллионов долларов.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

В декабре 2019 года в газете Detroit Free Press появилось объявление о продаже громадного поместья. Новый хозяин мог приобрести его «всего» за 4,5 миллиона долларов.

Как позже удалось выяснить, дом был выставлен на продажу еще весной 2015-го. Сначала за него просили 5,8 миллиона, но за четыре года цена снизилась почти на полтора миллиона.

По специальному заказу дом выполнен в архаичном стиле. По оценке экспертов, дом построен в стиле эпохи Тюдоров (XVI век). А снаружи он отделан известняком. У крыльца даже стоят статуи.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

В замке на берегу озера есть три башни, бар, бильярдная, аудитория с трибунами, домашний кинотеатр, кедровая сауна, тренажерный зал, большая гидромассажная ванна.

Во внутренней отделке дома использовано огромное количество различных материалов: стекло, керамогранит, белый мрамор, гранит и лакированная древесина. Причем для отделки специально использовали редкий вид древесины — зебрано. Экзотическая порода древесины, получаемая из деревьев, которые произрастают в Западной Африке.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

Кухня оформлена, естественно, в красных цветах. Чего еще ждать в Детройте?

Что касается так называемой комнаты славы, то она украшена свитерами Дацюка и его коллег-хоккеистов, а также обложками журналов. Центральное место на стене занимают свитера бывшего капитана «Красных крыльев» Стива Айзермана и легендарного защитника Криса Челиоса.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

Кроме того, дом оснащен выходом к озеру. Как утверждают риелторы, в нем водится очень много рыбы. Но при этом в районе существует запрет на использование моторных лодок — местные жители ценят спокойствие.

Продажей дома занималась Келли Мильштейн — жена Дэна Мильштейна, агента Дацюка.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

Скандал в Екатеринбурге

Кстати, после возвращения в Россию Дацюк еще раз фигурировал в новостных сводках, когда дело касалось продажи недвижимости.

В октябре 2021 года легендарный хоккеист купил двухэтажный памятник начала XX века в самом центре Екатеринбурга. А именно особняк крестьянина Алексея Паршученкова, который был построен в 1904 году. Объектом культурного наследия особняк был признан 28 декабря 2001 года.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

В ходе торгов спортсмен предложил самую высокую цену за лот — 40,1 миллиона рублей.

На продажу памятник и прилегающую к нему землю выставили 16 сентября. Кадастровая стоимость постройки — 5,1 миллиона, плюс к тому в 15,6 миллиона рублей оценивалась земля. Начальная же стоимость лота на начало аукциона составила 23,6 миллиона (5 миллионов рублей здание и 18,6 миллиона рублей за землю).

Изначально эта новость вызвала только одобрение от жителей Екатеринбурга. Но вскоре Дацюк столкнулся с противодействием со стороны активистов.

Оказалось, что в ночь на 6 ноября 2021 года экскаватор снес двухэтажный старинный дом — флигель усадьбы Поповичевых.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

Работы не были согласованы с городскими властями, на место даже выезжали сотрудники Росгвардии. Скандал заключался еще и в том, что на заседании градсовета Екатеринбурга план строительства высотки не был утвержден, но застройщик все равно снес мешавший ему особняк самовольно.

По плану застройщика, которым выступила компания «Регент», планировалось возвести 30-этажное здание на 12 630 кв. м площади гостиничных номеров. Его высота — 100 метров.

Как выяснилось позже, учредителем и директором компании «Регент» является Александр Трунтаев, который также оказался совладельцем ООО «АЛМИ». А вторым соучредителем ООО «АЛМИ» числится Дацюк.

Виды поместья Павла Дацюка. Detroit Free Press

После этого депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить олимпийского чемпиона звания почетного гражданина города.

По словам парламентария, компания, совладельцем которой является Дацюк, не согласовала с администрацией города снос дома. Здание не было памятником архитектуры, но находилось в нескольких охранных зонах.

До реальных санкций дело не дошло, но после этого Дацюк не был замечен в активном инвестировании в недвижимость.