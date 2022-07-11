Золотой особняк хоккеиста Яшина в США: он не может его продать даже за 686 миллионов

Экс-хоккеист продает дом за 686 миллионов рублей.

Экс-форвард сборной России Алексей Яшин за долгие годы выступлений в НХЛ смог заработать много денег. Вложить, как и многие, решил в недвижимость за границей. Однако спустя более чем 20 лет все же продает шикарный особняк. Подробности — в материале.

Дом Алексея Яшина. Realtor.com

Зарплата в НХЛ

Алексей Яшин был успешен в НХЛ. Форвард стал первым хоккеистом из России, который на постоянной основе был капитаном клуба заокеанской лиги — в составе «Оттавы». Канадский клуб в 1992-м выбрал Яшина под вторым номером.

В 2001-м россиянин перешел в «Айлендерс». Трансфер получился скандальным. Яшин бастовал в связи с маленьким предложением по зарплате и полностью пропустил сезон-1999/2000. Алексей остался в плюсе. Клуб из США выписал россиянину 10-летний контракт на сумму 64 миллиона долларов.

За время выступления в НХЛ он смог войти в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории лиги (10-е место, 781 очко) и снайперов (9-е место, 337 голов). В 2020 году Яшин был включен в Зал славы ИИХФ.

Особняк за 686 миллионов рублей

Зарплата позволила российскому игроку в том же году приобрести шикарный особняк на северном берегу Лонг-Айленда (штата Нью-Йорк), который расположен в элитном пригороде Олд-Уэстбери. Тогда поместье обошлось нападающему в 3,9 миллиона долларов. Рядом с домом расположены две площадки для игры в поло.

Дом Алексея Яшина. Realtor.com

В роскошном доме бывший игрок проживал с возлюбленной, американской моделью и актрисой Кэрол Альт, которая старше Яшина на 13 лет. Однако возраст не был помехой для пары, они были вместе 12 лет. Правда, доподлинно неизвестно, расстались они или нет. Сам хоккеист уже много лет не выкладывал совместных фото в соцсети и информацию о расставании никак не комментировал.

Девушка очень известна в Америке, с 20 лет она снималась для обложек таких изданий, как Harper's Bazaar, Sports Illustrated Swimsuit Issue. Кэрол вошла в историю моды как «девушка в купальнике». Культовое издание Playboy называло ее «самой красивой женщиной в мире». Сейчас она является амбассадором модного дома Valentino.

Также Альт снимается в фильмах и сериалах, количество ее работ насчитывает 59 кинолент. Например, ее можно было увидеть у Вуди Аллена в романтической кинокомедии «Римские приключения». Альт — автор книги «Едим сырое». В ней она делится своим рационом питания, которое помогло ей победить онкологию.

Еще в 2008 году возлюбленные решили продать особняк. Тогда, 14 лет назад, за него предлагали около 11 миллионов долларов. В СМИ не появлялось информации, почему до сих пор дом числится на Яшине. Вероятно, хоккеист не может никак найти покупателя, так как на риелторских сайтах Америки он есть, а цена была снижена уже на два миллиона. Актуальная сумма сделки — 9 миллионов долларов (примерно 686 миллионов рублей).

Дом Алексея Яшина. Realtor.com

Также риелторы оценивают дизайн особняка слишком вычурным. Сейчас такое оформление не в моде.

Двухэтажный дом с подземным помещением располагается на площади в 120 соток. А сам особняк имеет площадь 740 кв. м.

Издание Dirt сообщало, что на территории, помимо самого дома, построены еще бассейн и теннисный корт. В особняке есть шесть спальных комнат, для каждой из которых предусмотрена отдельная ванная, а также две уборные.

В оформлении внутреннего дизайна задействованы уже устаревшие позолоченные элементы, вставки из массива дерева, резные колонны из камня, кованые элементы, массивные шторы и портьеры, которые утяжеляют пространство.

Гостиная была задумана двухэтажной с ажурной каменной лестницей, камином, свет в помещение проникает через высокие окна в форме арок, которые выходят на лужайку у дома. Столовая совмещена с баром, их украшают многочисленные картины. В доме также есть обширный кабинет с массивными деревянными панелями и кожаной мебелью бежевого оттенка. В спальне хозяев дома висит (или висела?) картина, на которой изображена Кэрол Альт.

В особняке есть цокольный этаж, где находится спа-центр, который включает гидромассажную ванну, сауну, комнату отдыха и бильярдную.

Продать Яшину свой особняк с устаревшим оформлением в ближайшее время вряд ли удастся — так считают эксперты в сфере недвижимости.