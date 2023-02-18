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Сегодня, 11:30

Трансферная бомба «Торонто»: выменяли капитана «Сент-Луиса» и отдали молодого русского

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Райан О&#039;Райлли.
Фото Global Look Press
Канадский клуб делает ставку на этот плей-офф.

Утром в субботу «Торонто» объявил о громком обмене, в котором приняли участие три команды.

В «Торонто»: нападающие Райан О'Райлли и Ноэль Аччьяри.

В «Сент-Луис»: нападающие Михаил Абрамов и Адам Годетт, три драфт-пика — первый раунд в 2023 году, второй — в 2024-м и третий — в 2023-м.

В «Миннесоту»: четвертый раунд в 2026-м от «Торонто», также команда сохранила 25 процентов зарплаты О'Райлли.

В итоге у «Торонто» под потолком зарплат учитывается только 1,875 миллиона долларов от зарплаты Райана. Столько же забрала себе «Миннесота», у «Блюз» осталось 3,75 миллиона.

Райан О'Райлли. Фото Global Look Press
Райан О'Райлли (справа). Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Зачем «Торонто» О'Райлли?

Назвать ветераном 32-летнего форварда нельзя, однако некоторые обмену канадца удивились. Райан проводит далеко не лучший сезон в карьере. Набрал всего 19 (12+7) очков за 40 матчей нынешнего сезона. Больше, например, у более оборонительного Ивана Барбашева (28), который, по сообщениям североамериканских инсайдеров, также может сменить клуб до дедлайна.

Весь январь Райан пропустил из-за перелома ноги, однако сейчас он точно в порядке: в трех играх февраля набрал 3 (2+1) очка. В плане результативности канадец в «Блюз» был не на первых ролях: мало шайб, передач, по ожидаемым голам (xG) — только шестой (10,5). Даже нацеленный на разрушение и оборону Ноэль Аччьяри, обменянный вместе с О'Райлли в «Торонто», имеет показатель лучше (13,6).

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Но «Мэйпл Ливз» берут опытного форварда явно не для того, чтобы он выбивал по сотне очков. Райан очень хорош в обороне (даже несмотря на «-24» в показателе полезности). Он второй в команде по количеству отборов (36), хотя сыграл на десяток матчей меньше остальных одноклубников. Также Райан — второй игрок на точке в «Сент-Луисе». У него 54,1 процента выигранных вбрасываний (у лидера команды Роберта Томаса — 54,2), а прямо за ним идет Аччьяри (53,5).

То есть «Торонто» одним обменом заполучил двух важных для обороны форвардов, один из которых в потенциале будет набирать много очков. Плюс оба здорово играют на точке. У канадского клуба по вбрасываниям сейчас безоговорочный лидер Джон Таварес (57,6), а вторым идет игрок нижних звеньев Зак Астон-Риз (53,8). Так что теперь у «Торонто» больше возможностей для того, чтобы поиграть тройками: например, можно освободить снайпера Остона Мэттьюса от вбрасываний. То есть роль первых трех центров могут выполнять Таварес, О'Райлли и Аччьяри.

Райан добавит «Торонто» необходимый кубковый опыт и может помочь команде преодолеть хотя бы первый раунд плей-офф.

Ноэль Аччьяри. Фото USA Today Sports
Ноэль Аччьяри.
Фото USA Today Sports

Что будет с «Сент-Луисом»?

Клуб опустил руки и оперативно ушел в перестройку. Некоторые болельщики считают, что первым звоночком был уход Владимира Тарасенко. Однако правильнее было бы назвать такой обмен удачным расставанием для клуба. Россиянин играть за «Блюз» не хотел, а руководство наверняка мечтало получить за форварда хоть какие-то активы.

В итоге в нынешнем сезоне «Сент-Луис» покинули: О'Райлли, Тарасенко, Аччьяри и защитник Нико Миккола.

«Блюз» получили: два выбора в потенциально очень сильном первом раунде драфта-2023, выбор во втором раунде-2024, в третьем (2023) и четвертом (2024) раундах, также команду пополнили нападающие Сэмми Блайс, Годетт и Михаил Абрамов.

Для российского хоккеиста это шанс дебютировать в НХЛ. Второй сезон 21-летний Абрамов проводит в фарм-клубе «Торонто», и в данный момент на его счету 16 (6+10) очков в 34 матчах.

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Нельзя сказать, что «Сент-Луис» уйдет в глубокую перестройку, как это происходит с «Аризоной» или «Анахаймом», например. У команды есть молодые звезды вроде Джордана Кайру и Роберта Томаса, а также Павел Бучневич, раскрывшийся в «Блюз». Учитывая, что у «Сент-Луиса» целых три выбора в первом раунде ближайшего драфта, есть прекрасные перспективы заполучить будущую звезду франшизы.

Контракты О'Райлли и Тарасенко истекали этим летом, и оба хоккеиста вышли бы на рынок свободных агентов просто так. Поэтому можно оценить действия клуба на четыре с плюсом, потому что с ветеранами расстались без серьезных скандалов и с неплохой в общей сложности компенсацией.

Об остальном можно будет говорить, когда «Торонто» или «Рейнджерс» дойдут до финала.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
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Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
4 : 5 Б
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 6
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
Сент-Луис – Колорадо
 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Даллас

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