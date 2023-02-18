Мощнейшее спасение «Рейнджерс»: отыгрались с «-3» и остановили главную звезду НХЛ

Панарин сделал две передачи в большинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 27 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 7:52 — 1:0. Бэрри — 8 (Фогеле, Янмарк), 12:11 — 2:0. Райан — 10 (Хаймэн, Пулюярви), 12:30 — 3:0. Крайдер — 23 (бол., Зибанежад, Панарин), 13:36 — 3:1. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:27 — 4:1. Крайдер — 24 (мен., Фокс, Линдгрен), 26:26 — 4:2. Лафренье — 9 (Какко), 41:36 — 4:3. Зибанежад — 30 (бол., Фокс, Панарин), 53:10 — 4:4.

Победный буллит: Лафренье.

Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+9+2+6) — 38 (13+12+10+3).

Наши: — - Панарин (22.13/1/0), Тарасенко (16.44/0/0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, раззабивавшийся в последнее время, стал лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе — 9 (4+5) очков в четырех матчах. А уже на этой неделе выдал классный матч против «Ванкувера», забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

Матчи против «Эдмонтона» — всегда особый вызов для любого бомбардира. Коннор Макдэвид очень далеко от всех остальных в списке лучших бомбардиров, и иногда кажется, что он играет в другой лиге. Космической. Поучаствовав в первом голе «Ойлерз», Макдэвид достиг отметки в 100 очков. Правда, тут большие вопросы возникают к обороне «Рейнджерс», наблюдавшей, как сначала Хайман, а затем Ньюджент-Хопкинс хозяйничают на пятаке.

Видимо, «Рейнджерс» не выспались перед матчем и в начале игры просто прозевали все атаки соперника. Два гола за 19 секунд — что это вообще? Бэрри и Райан довели преимущество до трех шайб в самом начале матча.

Очень вовремя для гостей подоспело большинство: Панарин, Зибанежад и Крайдер нарисовали шикарную комбинацию.

Правда, на первый перерыв команды ушли все равно с преимуществом «Эдмонтона» в три шайбы. Макдэвид нашел передачей Драйзайтля, и немецкий снайпер снова пробил Шестеркина.

Камбэк гостей начался с гола Криса Крайдера в меньшинстве. Макдэвида же со второго периода на льду не было видно.

Алексису Лафренье и Каапо Какко пока не удается стать лидерами «Рейнджерс», и они продолжают считаться молодыми и перспективными. Но пользу команде уже приносят существенную: парни организовали третий гол команды в матче. А когда игроки «Эдмонтона» остались втроем, снова сработало большинство «Рейнджерс»: Панарин и Фокс вывели на бросок Зибанежада.

В овертайме команды забить не смогли, что удивительно при таком количестве звезд. В серии буллитов Панарин и Тарасенко не реализовали свои попытки, а вот Лафренье принес команде победу. «Рейнджерс» продлили победную серию до семи матчей.