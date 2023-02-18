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Сегодня, 08:30

Мощнейшее спасение «Рейнджерс»: отыгрались с «-3» и остановили главную звезду НХЛ

Отдел хоккея «СЭ»
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Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко (слева) и игрок «Эдмонтона» Райан Маклаод.
Фото USA Today Sports
Панарин сделал две передачи в большинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 27 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 7:52 — 1:0. Бэрри — 8 (Фогеле, Янмарк), 12:11 — 2:0. Райан — 10 (Хаймэн, Пулюярви), 12:30 — 3:0. Крайдер — 23 (бол., Зибанежад, Панарин), 13:36 — 3:1. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:27 — 4:1. Крайдер — 24 (мен., Фокс, Линдгрен), 26:26 — 4:2. Лафренье — 9 (Какко), 41:36 — 4:3. Зибанежад — 30 (бол., Фокс, Панарин), 53:10 — 4:4.
Победный буллит: Лафренье.
Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (12+9+2+6) — 38 (13+12+10+3).
Наши: — - Панарин (22.13/1/0), Тарасенко (16.44/0/0).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, раззабивавшийся в последнее время, стал лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе — 9 (4+5) очков в четырех матчах. А уже на этой неделе выдал классный матч против «Ванкувера», забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

Матчи против «Эдмонтона» — всегда особый вызов для любого бомбардира. Коннор Макдэвид очень далеко от всех остальных в списке лучших бомбардиров, и иногда кажется, что он играет в другой лиге. Космической. Поучаствовав в первом голе «Ойлерз», Макдэвид достиг отметки в 100 очков. Правда, тут большие вопросы возникают к обороне «Рейнджерс», наблюдавшей, как сначала Хайман, а затем Ньюджент-Хопкинс хозяйничают на пятаке.

Видимо, «Рейнджерс» не выспались перед матчем и в начале игры просто прозевали все атаки соперника. Два гола за 19 секунд — что это вообще? Бэрри и Райан довели преимущество до трех шайб в самом начале матча.

Очень вовремя для гостей подоспело большинство: Панарин, Зибанежад и Крайдер нарисовали шикарную комбинацию.

Правда, на первый перерыв команды ушли все равно с преимуществом «Эдмонтона» в три шайбы. Макдэвид нашел передачей Драйзайтля, и немецкий снайпер снова пробил Шестеркина.

Камбэк гостей начался с гола Криса Крайдера в меньшинстве. Макдэвида же со второго периода на льду не было видно.

Алексису Лафренье и Каапо Какко пока не удается стать лидерами «Рейнджерс», и они продолжают считаться молодыми и перспективными. Но пользу команде уже приносят существенную: парни организовали третий гол команды в матче. А когда игроки «Эдмонтона» остались втроем, снова сработало большинство «Рейнджерс»: Панарин и Фокс вывели на бросок Зибанежада.

В овертайме команды забить не смогли, что удивительно при таком количестве звезд. В серии буллитов Панарин и Тарасенко не реализовали свои попытки, а вот Лафренье принес команде победу. «Рейнджерс» продлили победную серию до семи матчей.

Артемий Панарин
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
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23.02
18.02 03:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
4 : 5 Б
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 6
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
Сент-Луис – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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