Мощнейшее спасение «Рейнджерс»: отыгрались с «-3» и остановили главную звезду НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 27 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 7:52 — 1:0. Бэрри — 8 (Фогеле, Янмарк), 12:11 — 2:0. Райан — 10 (Хаймэн, Пулюярви), 12:30 — 3:0. Крайдер — 23 (бол., Зибанежад, Панарин), 13:36 — 3:1. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:27 — 4:1. Крайдер — 24 (мен., Фокс, Линдгрен), 26:26 — 4:2. Лафренье — 9 (Какко), 41:36 — 4:3. Зибанежад — 30 (бол., Фокс, Панарин), 53:10 — 4:4.
Победный буллит: Лафренье.
Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (12+9+2+6) — 38 (13+12+10+3).
Наши: — - Панарин (22.13/1/0), Тарасенко (16.44/0/0).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, раззабивавшийся в последнее время, стал лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе — 9 (4+5) очков в четырех матчах. А уже на этой неделе выдал классный матч против «Ванкувера», забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.
Матчи против «Эдмонтона» — всегда особый вызов для любого бомбардира. Коннор Макдэвид очень далеко от всех остальных в списке лучших бомбардиров, и иногда кажется, что он играет в другой лиге. Космической. Поучаствовав в первом голе «Ойлерз», Макдэвид достиг отметки в 100 очков. Правда, тут большие вопросы возникают к обороне «Рейнджерс», наблюдавшей, как сначала Хайман, а затем Ньюджент-Хопкинс хозяйничают на пятаке.
Видимо, «Рейнджерс» не выспались перед матчем и в начале игры просто прозевали все атаки соперника. Два гола за 19 секунд — что это вообще? Бэрри и Райан довели преимущество до трех шайб в самом начале матча.
Очень вовремя для гостей подоспело большинство: Панарин, Зибанежад и Крайдер нарисовали шикарную комбинацию.
Правда, на первый перерыв команды ушли все равно с преимуществом «Эдмонтона» в три шайбы. Макдэвид нашел передачей Драйзайтля, и немецкий снайпер снова пробил Шестеркина.
Камбэк гостей начался с гола Криса Крайдера в меньшинстве. Макдэвида же со второго периода на льду не было видно.
Алексису Лафренье и Каапо Какко пока не удается стать лидерами «Рейнджерс», и они продолжают считаться молодыми и перспективными. Но пользу команде уже приносят существенную: парни организовали третий гол команды в матче. А когда игроки «Эдмонтона» остались втроем, снова сработало большинство «Рейнджерс»: Панарин и Фокс вывели на бросок Зибанежада.
В овертайме команды забить не смогли, что удивительно при таком количестве звезд. В серии буллитов Панарин и Тарасенко не реализовали свои попытки, а вот Лафренье принес команде победу. «Рейнджерс» продлили победную серию до семи матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|55
|33
|22
|74
|4
|Питтсбург
|54
|27
|27
|63
|5
|Айлендерс
|58
|28
|30
|63
|6
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|7
|Филадельфия
|56
|22
|34
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|54
|26
|28
|56
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|30
|26
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|55
|29
|26
|63
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|54
|26
|28
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Лос-Анджелес
|56
|31
|25
|69
|3
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|67
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|18.02
|03:00
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4
|18.02
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|18.02
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|2 : 1 Б
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|4 : 5 Б
|18.02
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 6
|18.02
|22:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|18.02
|22:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|24
|2.12
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20