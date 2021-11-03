«Не хлеб, а лепешка». Почему Панарина критикуют, хотя он набирает очки почти в каждом матче?

Разбираем ошибки Артемия.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Фокс), 22:33 — 0:1. Панарин — 2 (бол., Фокс, Строум), 33:13 — 0:2. Миллер — 2 (Гарлэнд, Петтерссон), 41:29 — 1:2. Подколзин — 2 (Гарлэнд, Майерс), 45:19 — 2:2. Миллер — 3 (Хьюз), 62:22 — 3:2.

Вратари: Демко — Шестеркин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (8+14+10+4) — 22 (6+8+8+0).

Наши: Подколзин (7.04/3/+1) — Панарин (16.31/1/-2).

3 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Сегодня ночью Артемий Панарин был признан второй звездой матча с «Ванкувером» (2:3 ОТ), где отметился не только результативной передачей, но и голом. Заброшенная шайба стала для российского форварда лишь второй в текущем регулярном чемпионате, что для десяти игр — не самый впечатляющий показатель по меркам Панарина. Недавно в своем интервью Артемий сказал, что для него хороший пас ценнее гола, однако болельщики по-прежнему ждут от нападающего более продуктивных снайперских решений.

Артемий Панарин. Фото Getty Images

Панарин стал меньше бросать и реже попадает в створ

В нынешнем сезоне руководство «Рейнджерс» поставило перед командой задачу выйти на новый уровень и, конечно, попасть в плей-офф. Разумеется, Панарин занимает центральную роль в воплощении этого плана в реальность, и неудивительно, что каждое действие форварда рассматривается под микроскопом. Главный тренер «бродвейцев» Жерар Галлан прекрасно понимает, что чрезмерное внимание и давление со стороны могут навредить игре даже такой звезды. Поэтому раз за разом канадец старается защитить Артемия в прессе: «То, что Панарин не забил, еще не означает, что он не играл хорошо».

В прошлом укороченном чемпионате российский форвард был неудержим. Артемий даже с учетом 14 пропущенных матчей показал отличную результативность — 58 (17+41) баллов в 42 встречах, а по среднему количеству набранных очков за одну игру (1,38) занял третье место в лиге после форвардов «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. При этом россиянин закончил регулярку с третьим в команде показателем полезности (+14) и набрал 18 (5+13) баллов в большинстве. У «Рейнджерс» не было проблем в атаке, и «бродвейцы» забрасывали в среднем по 3,14 шайбы за игру (10-е место в НХЛ).

Сейчас же у команды в этом плане все не так позитивно — 19-е место в лиге и 2,4 гола в среднем за матч. Часть вины лежит и на Панарине, который также не может настроить свой снайперский прицел. Нападающий заметно просел по количеству нанесенных бросков (19), а процент их реализации составляет всего 10,5. Лидирует по этому показателю в команде Крис Крайдер, у которого уже 31 бросок при проценте реализации 23,3. Немаловажно и то, что Панарин стал испытывать проблемы с попаданием в створ ворот. В свой первый сезон в Нью-Йорке его цифры по этому аспекту выглядели очень впечатляюще (71,4), а сейчас упали в два раза.

Слишком много ошибается, что приводит к голам

С чем у Артемия практически нет проблем, так это с передачами (хотя порой они бывают довольно рискованными). В его активе их накопилось уже восемь, и смотреть за ними можно без устали. Чего только стоит пас на Мику Зибанежада при розыгрыше большинства в сегодняшней игре с «Ванкувером».

Не менее роскошная передача у Панарина получилась на Криса Крайдера в игре против «Коламбуса», которая пока стала самой результативной для форварда в этом сезоне (три очка). Интересно, что в карьере россиянина это 49-й матч, в котором он набрал три балла. С сезона-2015/16, когда Артемий приехал в Северную Америку, больше таких игр было только у Коннора Макдэвида (75) и Леона Драйзайтля (51).

Тем не менее негативных моментов в игре Панарина тоже достаточно. В основном они связаны с оборонительными действиями и ошибками при контроле шайбы. На данный момент у Артемия худший показатель полезности в команде — «-5», а его некоторые потери стали для «Рейнджерс» фатальными. В дополнительное время матча против «Далласа» он упустил шайбу в чужой зоне, и соперник убежал в результативную контратаку.

В овертайме игры с «Ванкувером» Артемий также находился на льду, когда его команда упустила форварда «Кэнакс» Джей Ти Миллера, и лишь наблюдал за происходящим со стороны.

Пока чувствуется, что физические кондиции форварда далеки от идеальных. В некоторых эпизодах, когда необходимо ускориться, кажется, что ноги Панарина налиты свинцом. Здесь многое зависит от деталей предсезонной подготовки спортсмена и его физиологии. Артемий усиленно работает над своей выносливостью и скоростью, а последние три года занимается с известным тренером по биатлону Андреем Крючковым. Так что вряд ли за физическую подготовку Панарина стоит переживать. Кондиции придут, но постепенно. Как любил говорить Евгений Кузнецов, «за моей игрой до января даже не следите».

Однако некоторые американские поклонники «Рейнджерс» уже проявляют в Twitter нетерпеливость. «Не стоит винить Кравцова в том, что он захотел уйти из этой команды. Лафренье и Какко ничего не делают на льду, а Панарин совершает много ошибок и подставляет партнеров своими глупыми поперечными передачами. Вы только посмотрите на его катание! Он пытается пройти соперников и оставляет свободные зоны», — негодует один из болельщиков. «Пока Панарина сложно называть хлебушком. Сейчас он скорее играет как лепешка», — шутит один из пользователей.

Многие ожидали от Панарина, которому недавно исполнилось 30 лет, более яркого старта в чемпионате, но пока нет совершенно никаких поводов для серьезного беспокойства. Впервые за два года хоккеисты НХЛ готовились к старту сезона в привычном для себя графике. Кому-то нужно больше времени для того, чтобы нащупать свою игру. Не стоит забывать и о том, что в «Рейнджерс» пришел новый тренер, который ставит команде более силовой хоккей. Факторов, влияющих на результативность, может быть много. Но даже не в лучшей своей форме Панарин с 10 (2+8) очками — второй бомбардир команды после защитника Адама Фокса (11 очков). Можно даже не сомневаться, что лучшие матчи Панарина еще впереди.