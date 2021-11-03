Капризов вернулся? Забил первый гол в сезоне и принес команде победу в овертайме

Кириллу чуть не удался шедевр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Оттава» — 5:4 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Фолиньо — 3 (Сперджен, Эрикссон Эк), 3:57 — 1:0. Эддисон — 1 (Капризов, Меррилл), 4:24 — 2:0. Пол — 3 (К. Браун, Форментон), 10:48 — 2:1. Штурм — 2 (Куликов, Фиала), 13:35 — 3:1. Батерсон — 5 (Дель Зотто, Норрис), 22:12 — 3:2. Норрис — 6 (бол., Батерсон, Штютцле), 23:23 — 3:3. Тирни — 5 (Эннис, Дель Зотто), 27:48 — 3:4. Фолиньо — 4 (бол., Дамба, Бродин), 30:10 — 4:4. Капризов — 1 (Фиала), 62:02 — 5:4.

Вратари: Тэлбот — Густавссон.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 43 (13+10+19+1) — 28 (7+12+9+0).

Наши: Капризов (19.57/6/+1), Куликов (18.16/2/+2) — Зайцев (17.43/3/+1), Зуб (23.43/0/0).

3 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Наконец-то это свершилось! Кирилл Капризов открыл счет заброшенным шайбам в текущем регулярном чемпионате. В последнее время только ленивый не критиковал российского нападающего за отсутствие голов и слишком сумбурные действия в атаке. Дошло даже до того, что главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон не стал скрывать в интервью своего недовольства действиями Капризова, требуя от главной звезды команды играть проще. Ситуация, безусловно, начала давить на Кирилла, ведь абсолютно все ждут от него максимального результата.

Впрочем, полоса неудач коснулась не только Капризова, но и всю команду. Нападающий Матс Зуккарелло попал в ковид-протокол, а Джордан Гринуэй и Алекс Голигоски получили травмы. Последние два матча «Уайлд» говорят сами за себя — 2:8 в сумме от «Сиэтла» и «Колорадо». Команда просто обязана была в домашней встрече против «Оттавы» реабилитироваться перед болельщиками.

Стартовый отрезок получился у «Миннесоты» ударным, и уже к пятой минуте хозяева повели со счетом 2:0. Капризов поучаствовал во втором взятии ворот. Кирилл традиционно подержал шайбу у борта, закрыв ее корпусом, отдал передачу на синию линию, откуда дальним броском отметился Кален Эддисон. Первый гол в НХЛ для 21-летнего канадского защитника.

Не остался без очков и Дмитрий Куликов. Российскому защитнику в матче против «Колорадо» в голову попала шайба, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Сегодня игрок вышел максимально заряженным на борьбу, закончил встречу с показателем полезности «+2» и отдал голевую передачу на Нико Штурма.

Второй период едва не обернулся катастрофой для «Уайлд». Команда Эваона расслабилась и позволила «Оттаве» всего за пять минут забросить три шайбы. «Сенаторз» после поражения от «Чикаго» (1:5) приехали в Сент-Пол злыми и явно не хотели снова проигрывать. Особенно впечатлило, как гости легко и непринужденно разыгрывали комбинации в большинстве. Одна из таких попыток завершилась голом форварда Джоша Норриса.

«Миннесота» также ответила голом в большинстве от Маркуса Фолиньо и команды ушли на перерыв при счете 4:4. Третий период голов не принес, хотя хозяева едва не доигрались. Кевин Фиала получил две минуты штрафа и мог подвести своих партнеров, но в овертайме швейцарец полностью реабилитировался. Несмотря на блеклый старт чемпионата и неудавшийся эксперимент игры в одном звене с Капризовым, именно эта парочка убежала в атаку и организовала победный гол. Фиала эффектно выиграл борьбу у Тима Штюцле и отдал передачу под бросок россиянину.

Смотреть на эмоции Капризова — одно удовольствие. Даже страшно представить, какой груз упал с его плеч. Конечно, это не повод расслабляться. Все самое тяжелое еще впереди, но заброшенная шайба была просто необходима Кириллу. Он мог забитьв этом матче и раньше, но просьбы тренера играть проще ему точно не по душе. Достаточно посмотреть, какой шедевр почти удался россиянину.

Would have been a decent first goal of the season for Kaprizov pic.twitter.com/0N3zx8EaE1 — Spoked Z (@SpokedZ) November 3, 2021

Сегодняшняя игра должна помочь форварду немного раскрепоститься и почувствовать уверенность в своих силах. Кирилл по праву был признан первой звездой матча и такую улыбку на его лице хочется видеть гораздо чаще.