Российский форвард вызвал на бой самого ненавистного канадца. А Шестеркин готов стать лучшим вратарем лиги

В НХЛ выдался очень горячий вечер.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Крайдер), 7:44 — 1:0. Зибанежад — 10 (бол., Фокс, Крайдер), 12:37 — 2:0. Строум — 7 (Гудроу), 14:53 — 3:0. Зибанежад — 11 (Крайдер), 36:53 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (10+9+2) — 38 (18+11+9).

Наши: — - Сергачев (16.20/4/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Шестеркин — претендент на «Везину»

В состав «Тампы» вернулись после травм и пребывания в ковид-протоколе почти все игроки основного состава. Не хватает только Никиты Кучерова, который активно тренируется и скоро должен присоединиться к команде. Однако отсутствие серьезной практики сказалось на вратаре «Болтс» Андрее Василевском, не игравшем две недели. Было видно, что он далек от своих лучших кондиций и в сложных ситуациях выручал не всегда.

Его российский коллега из «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был в ударе. Последнему не пришлось стоять на голове и творить что-то невообразимое — он лишь очень качественно сделал свою работу. Несколько раз трибуны «Мэдисон-сквер-Гарден» заходились в восторге и громко скандировал «Игорь-Игорь». Шестеркин заработал второй «сухарь» в сезоне. Такими темпами «Везина Трофи» от него никуда не денется. Лично у меня не осталось сомнений, что голкипер «Рейнджерс» является основным претендентом на этот приз. Он проводит сезон на очень стабильном уровне и находится среди лучших по показателям продвинутой статистики. Без россиянина его команда едва ли мечтала о борьбе за лидерство в Восточной конференции.

Уверенная победа нью-йоркцев ценнее еще и тем, что им пришлось играть без своей главной звезды Артемия Панарина. Он вместе со вторым тренером Майком Келли перед матчем был переведен в ковид-протокол и пропустит ближайшие матчи.

Маршан был призван к ответу

«Детройт» — «Бостон» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Бертуцци — 13 (Декейсер, Ларкин), 11:28 — 1:0. Бержерон — 11 (Смит, Маршан), 14:47 — 1:1. Хаула — 2, 27:37 — 1:2. Макэвой — 5 (Холл, Койл), 45:59 — 1:3. Фредерик — 1 (Райлли, Носек), 47:55 — 1:4. Носек — 3 (Стин, Макэвой), 50:40 — 1:5.

Вратари: Неделькович — Суэймен.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 24 (6+10+8) — 37 (15+8+14).

Наши: Наместников (16.17/2/-1) — -.

Детройт. Little Caesars Arena.

Владислав Наместников проводит отличный сезон в «Детройте» и в том случае, если НХЛ решилась поехать на Олимпиаду, реально претендовал бы на попадание в окончательную заявку сборной России. Работоспособность, универсализм, надежные действия в обороне, способность приносить пользу в атаке и в меньшинстве — с таким набором качеств любой игрок будет востребован в НХЛ на протяжении многих лет. Вдобавок Наместников готов при случае скинуть перчатки и постоять за себя в кулачном бою. Кажется, проблем с продлением контракта у него не будет.

Свои акции россиянин поднял еще выше, вписавшись во втором периода матча против «Бостона» в потасовку с самым ненавидимым игроком лиги Брэдом Маршаном. Наместников ненамного крупнее оппонента, но грамотно использовал это преимущество и завалил канадца на лед. На этот счёт в матче был равным (1:1) и пребывание на скамейке штрафников в течение 7 (2+5) минут самого опасного форварда «Брюинз» должно было сыграть в пользу «Детройта». Однако гости и без помощи лидера смогли сломить сопротивление «Ред Уингз», вытеснив после победы своего соперника из кубковой восьмерки на Востоке.