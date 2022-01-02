Команды зажгли в -20.

«Зимняя классика» — всегда очень атмосферное и необычное событие. В этом году она состоялась в Миннеаполисе, и погода не подкачала любителей морозного воздуха — перед игрой было около -20. Тем удивительнее выглядит выход игроков «Сент-Луиса» на улицу в летних костюмах. Осторожно, от просмотра этого видео становится холодно!

Можно ли удивить такой погодой парня с Алтая? Вот и Кирилл Капризов не был смущен таким холодом.

«Блюз» открыли счет, но вскоре Капризов показал своей команде, что не стоит морозиться — он уходил за ворота и наудачу выбросил шайбу в сторону Биннингтона, от которого та и влетела в сетку.

Детство Владимира Тарасенко прошло в Новосибирске: не сомневаемся, что и форвард «Сент-Луиса» чувствовал себя комфортно. Во втором периоде он увеличил преимущество своей команды до двух шайб.

Вскоре отличился и еще один российский игрок: Иван Барбашев оказался самым шустрым на пятаке в большинстве. А Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу.

It's -8 degrees with the Blues are ON FIRE! ??? #WinterClassic pic.twitter.com/3EigPlqKWv — St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 2, 2022

А вскоре уже Барбашев сделал голевой пас, ассистировав Тори Крюгу.

Перед заключительной двадцатиминуткой гости создали задел в четыре гола, но «Миннесота» не бросила играть. В первую очередь — ее главная звезда. Капризов выгрыз шайбу в чужой зоне, отпасовал на Зуккарелло, который вывел передачей на пустые ворота Хартмана.

Хозяева рано заменили вратаря на шестого полевого игрока, и это принесло пользу: Фиала отличился с передачи Капризова. На счету российского форварда сегодня 3 (1+2) очка.