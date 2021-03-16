Малкин выбил 1100 очков в НХЛ. И сделал это быстрее Овечкина

Евгений набрал отличную форму.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Грызлик — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 6:47 — 0:1. Родригес — 2 (Капанен, Малкин), 16:51 — 1:1. Кросби — 11 (Гюнтцель, Дюмулин), 18:34 — 2:1. Малкин — 8 (бол., Кросби, Летанг), 31:40 — 3:1. Гюнтцель — 11 (п.в., Раст, Кросби), 59:44 — 4:1. Вратари: Джерри — Галак (59:03 — 59:44). Штраф: 8 — 8. Броски: 26 (10+8+8) — 43 (20+13+10). Наши: Малкин (17.02/5/+1) — -.

16 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Сегодня «Питтсбург» победил в шестой игре подряд. Команда Майка Салливана обыграла «Бостон» (4:1) и продолжила погоню за лидерами Восточного дивизиона. «Пингвины» после невпечатляющего старта сезона набрали хороший ход, а их лидеры выглядят по-настоящему грозным оружием.

Евгений Малкин точно заставил всех критиков замолчать и продолжает идти к очередной цели. «Я могу стать первым игроком из России, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы с Кросби и Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить ещё раз», — говорил в январе российский форвард. Думать об этом еще рановато, но свою работу на данный момент Малкин выполняет исправно.

В матче против «Бостона» Евгению покорилось очередное достижение. Нападающий набрал 1100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», который достиг такого показателя. Больше за «Пингвинов» набрали только Марио Лемье (1723) и Сидни Кросби (1289). Кроме того, результативная серия россиянина достигла восьми матчей. Рекорд в его карьере — 13 игр подряд с набранными очками (2007).

POWER-PLAY GOAL! MALKIN!



Evgeni Malkin joins Mario Lemieux (1,723) and Sidney Crosby (1,289) as the only players in Penguins history to record 1,100 points with the team. pic.twitter.com/Q2weGUhTPZ — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021

Причем Малкин достиг рубежа в 1100 очков быстрее, чем другая российская суперзвезда — Александр Овечкин из «Вашингтона». Ови на это потребовалось на 43 матча больше.

Evgeni Malkin became just the fifth active player to collect at least 1,100 regular-season points and required the second-fewest games to reach the milestone. #NHLStats pic.twitter.com/x7cx7YANsQ — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 16, 2021

Однако началась встреча для хозяев не лучшим образом. «Брюинз» изо всех сил хотели реабилитироваться за поражение от «Рейнджерс» (0:4) и начали очень активно. Уже на шестой минуте первого периода гости реализовали численное преимущество, а автором гола стал Мэтт Гржельчик. Защитник забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

Игроков «Питтсбурга» такой сценарий лишь разозлил. Еще до перерыва команда сумела не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сперва отметился Эван Родригес, забить которому помогли Каспери Капанен и Малкин.

Wobble baby, wobble baby, wobble baby, wobble.

-The puck pic.twitter.com/xJymsgsXhH — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 15, 2021

Менее чем через две минуты отличился капитан команды Сидни Кросби. Не самый лучший матч провел голкипер «Бостона» Ярослав Халак, но атака хозяев от этого не стала менее эффектной.

No angle? No problem.



Just Sidney Crosby things. pic.twitter.com/sZkfu7ydRx — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 15, 2021

Во втором периоде болельщики увидели только одну заброшенную шайбу. «Питтсбург» реализовал большинство, а прекрасное взаимопонимание в очередной раз продемонстрировали ветераны команды Малкин, Кросби и Крис Летанг.

Fun fact: Evgeni Malkin has points in each of his last eight home games (3G-9A). He also has an eight-game point streak. #NHL101 pic.twitter.com/l7Mxqim0MI — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021

«Бостон» имел возможности спасти игру, но уверенно действовал вратарь «Пингвинов» Тристан Джарри.

Точку в матче поставил нападающий Джейк Гюнцель, который поразил уже пустые ворота и забросил в четвертом матче подряд. Лучшим игроком встречи же был признан Малкин, набравший 2 (1+1) очка. На льду он провел 17 минут, нанес пять бросков и заработал показатель полезности «плюс один».

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