День русских вратарей в НХЛ: Бобровский, Самсонов и Кочетков сыграли на «ноль»!

А Даниил Мироманов отметился первой шайбой в НХЛ.

Праздник вратарей

Неоднократно отмечалось, что российские голкиперы с бешеной скоростью захватывают НХЛ. Сегодня четыре наших вратаря вышли в старте своих команд, а Даниил Тарасов остался в запасе «Коламбуса». Победить не удалось только Семену Варламову. Голкипер «Айлендерс» отразил 30 бросков против «Бостона», но уступил в серии буллитов, не справившись с попытками Джейка Дебраска и Давида Пастрняка. Коллеги Варламова — Сергей Бобровский, Илья Самсонов и Петр Кочетков — отыграли успешнее. Не только победили, но и не пропустили ни одной шайбы. Три русских «сухаря» за день — запомним этот момент для истории.

Ценнее всех «сухарь» для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» переживает не лучший момент карьеры, которая постепенно идет на спад. Воспитанник «Кузни» проигрывает конкуренцию молодому и прогрессирующему вратарю-первораунднику Спенсеру Найту. Все реже видим Бобровского, который фантастически вытаскивал броски кончиками щитка, ловушки, блина и других частей экипировки. Против «Коламбуса», с которым голкипер дважды брал «Везину Трофи», Сергей справился с 22 бросками и оформил долгожданный — первый — «сухарь» в сезоне.

«Флорида» отгрузила «Коламбусу» четыре шайбы, оставив Бобровскому право на ошибку. Чем точно не мог похвастаться Петр Кочетков из «Каролины», который обыграл «Детройт» практически в одиночку. Матч свелся к вратарской дуэли россиянина против Вилле Хуссо. И судьбу встречи решила единственная шайба Брэди Шея. Кочетков отразил 27 бросков и оформил второй подряд шатаут. Невольно вспоминаешь новый контракт (на 4 года и 8 млн долларов), который голкипер недавно заключил с «Харрикейнз». Наблюдая за вдохновенной игрой Петра, ловлю себя на мысли, что агент поторопился и продешевил своего клиента.

Самый комфортный «сухарь» получился у Ильи Самсонова. «Торонто» уничтожило «Анахайм», отгрузив семь безответных шайб. Голкипер потрясающе вернулся в основу «Мэйпл Лифс» после травмы, выиграл третий матч подряд и пропустил лишь одну шайбу от «Сан-Хосе». Летом над вратарским тандемом «Торонто» если не смеялись, то точно подшучивали. Травматичный Мэтт Мюррей и разочаровавший «Вашингтон» Самсонов. Не самая очевидная пара для топ-клуба. Прошла треть сезона. Меньше «Торонто» пропустил только «Бостон» (70 шайб против 61), а Илья лидирует среди вратарей лиги по проценту сейвов (93,9) и коэффициенту надежности (1,7). Генеральный менеджер Кайл Дубас явно доволен летним выбором голкиперов.

Первый гол Мироманова

Даниил Мироманов стремительно осваивается в НХЛ. 4 декабря защитник провел первый матч в сезоне, а сегодня отметился первым голом за «Вегас». Пострадал один из сильнейших голкиперов лиги Коннор Хеллибак. Шесть игр потребовалось россиянину, чтобы забить за «Голден Найтс». Матч с «Виннипегом» Мироманов запомнит надолго. Первый гол, две передачи, почти 20 минут на льду и 2:42 из них в большинстве. Впечатляющая статистика для хоккеиста, которого меньше месяца назад повысили из фарм-клуба.

Мироманов начал текущий сезон в АХЛ и стабильно набирал очки за «Хендерсон». В конце ноября Даниил шел лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды, опережая нападающих. Когда общался с защитником — до и после отъезда в Северную Америку, — понял, что он четко видит цель и готов идти к ней. Мироманова не смутила длинная командировка в АХЛ. Его отъезд за океан — осознанный шаг, а не бездумная попытка кому-то что-то доказать. Мироманов объяснил, что «Голден Найтс» пригласили его на конкретную роль. Даниила видели атакующим защитником, который хорошо играет в большинстве и разгоняет атаки.

Летом «Вегас» продлил контракт с хоккеистом на два года. И в следующем сезоне соглашение станет односторонним. Защитник раскрылся в «Хендерсоне» — и получил заслуженный шанс в основе. Помогли в том числе травмы ведущих защитников «Голден Найтс»: Зака Уайтклауда, Алекса Пьетранджело и Ши Теодора. И если Мироманов продолжит забивать и раздавать передачи за «Вегас», то главному тренеру Брюсу Кэссиди добавится головной боли, когда восстановятся опытные защитники.