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Сегодня, 10:30

День русских вратарей в НХЛ: Бобровский, Самсонов и Кочетков сыграли на «ноль»!

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Голкипер «Каролины» Петр Кочетков в матче против «Лос-Анджелеса».
Фото USA Today Sports
А Даниил Мироманов отметился первой шайбой в НХЛ.

Праздник вратарей

Неоднократно отмечалось, что российские голкиперы с бешеной скоростью захватывают НХЛ. Сегодня четыре наших вратаря вышли в старте своих команд, а Даниил Тарасов остался в запасе «Коламбуса». Победить не удалось только Семену Варламову. Голкипер «Айлендерс» отразил 30 бросков против «Бостона», но уступил в серии буллитов, не справившись с попытками Джейка Дебраска и Давида Пастрняка. Коллеги Варламова — Сергей Бобровский, Илья Самсонов и Петр Кочетков — отыграли успешнее. Не только победили, но и не пропустили ни одной шайбы. Три русских «сухаря» за день — запомним этот момент для истории.

Ценнее всех «сухарь» для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» переживает не лучший момент карьеры, которая постепенно идет на спад. Воспитанник «Кузни» проигрывает конкуренцию молодому и прогрессирующему вратарю-первораунднику Спенсеру Найту. Все реже видим Бобровского, который фантастически вытаскивал броски кончиками щитка, ловушки, блина и других частей экипировки. Против «Коламбуса», с которым голкипер дважды брал «Везину Трофи», Сергей справился с 22 бросками и оформил долгожданный — первый — «сухарь» в сезоне.

«Флорида» отгрузила «Коламбусу» четыре шайбы, оставив Бобровскому право на ошибку. Чем точно не мог похвастаться Петр Кочетков из «Каролины», который обыграл «Детройт» практически в одиночку. Матч свелся к вратарской дуэли россиянина против Вилле Хуссо. И судьбу встречи решила единственная шайба Брэди Шея. Кочетков отразил 27 бросков и оформил второй подряд шатаут. Невольно вспоминаешь новый контракт (на 4 года и 8 млн долларов), который голкипер недавно заключил с «Харрикейнз». Наблюдая за вдохновенной игрой Петра, ловлю себя на мысли, что агент поторопился и продешевил своего клиента.

Самый комфортный «сухарь» получился у Ильи Самсонова. «Торонто» уничтожило «Анахайм», отгрузив семь безответных шайб. Голкипер потрясающе вернулся в основу «Мэйпл Лифс» после травмы, выиграл третий матч подряд и пропустил лишь одну шайбу от «Сан-Хосе». Летом над вратарским тандемом «Торонто» если не смеялись, то точно подшучивали. Травматичный Мэтт Мюррей и разочаровавший «Вашингтон» Самсонов. Не самая очевидная пара для топ-клуба. Прошла треть сезона. Меньше «Торонто» пропустил только «Бостон» (70 шайб против 61), а Илья лидирует среди вратарей лиги по проценту сейвов (93,9) и коэффициенту надежности (1,7). Генеральный менеджер Кайл Дубас явно доволен летним выбором голкиперов.

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Первый гол Мироманова

Даниил Мироманов стремительно осваивается в НХЛ. 4 декабря защитник провел первый матч в сезоне, а сегодня отметился первым голом за «Вегас». Пострадал один из сильнейших голкиперов лиги Коннор Хеллибак. Шесть игр потребовалось россиянину, чтобы забить за «Голден Найтс». Матч с «Виннипегом» Мироманов запомнит надолго. Первый гол, две передачи, почти 20 минут на льду и 2:42 из них в большинстве. Впечатляющая статистика для хоккеиста, которого меньше месяца назад повысили из фарм-клуба.

Мироманов начал текущий сезон в АХЛ и стабильно набирал очки за «Хендерсон». В конце ноября Даниил шел лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды, опережая нападающих. Когда общался с защитником — до и после отъезда в Северную Америку, — понял, что он четко видит цель и готов идти к ней. Мироманова не смутила длинная командировка в АХЛ. Его отъезд за океан — осознанный шаг, а не бездумная попытка кому-то что-то доказать. Мироманов объяснил, что «Голден Найтс» пригласили его на конкретную роль. Даниила видели атакующим защитником, который хорошо играет в большинстве и разгоняет атаки.

Летом «Вегас» продлил контракт с хоккеистом на два года. И в следующем сезоне соглашение станет односторонним. Защитник раскрылся в «Хендерсоне» — и получил заслуженный шанс в основе. Помогли в том числе травмы ведущих защитников «Голден Найтс»: Зака Уайтклауда, Алекса Пьетранджело и Ши Теодора. И если Мироманов продолжит забивать и раздавать передачи за «Вегас», то главному тренеру Брюсу Кэссиди добавится головной боли, когда восстановятся опытные защитники.

Даниил Мироманов
Илья Самсонов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Петр Кочетков
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 28 13 15 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 28 14 14 30
7 Баффало 29 13 16 28
8 Оттава 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Колорадо 27 15 12 32
4 Миннесота 28 15 13 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 6 : 0
14.12 03:00
Бостон – Айлендерс
4 : 3 Б
14.12 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 4
14.12 03:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 6 : 2
14.12 03:00
Торонто – Анахайм
 7 : 0
14.12 03:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
14.12 03:00
Детройт – Каролина
 0 : 1
14.12 04:00
Виннипег – Вегас
 5 : 6
14.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 3 : 6
14.12 05:00
Чикаго – Вашингтон
 3 : 7
14.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 3 : 2
14.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 3 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 30 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 20 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 12 2.02
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