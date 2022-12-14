День русских вратарей в НХЛ: Бобровский, Самсонов и Кочетков сыграли на «ноль»!
Праздник вратарей
Неоднократно отмечалось, что российские голкиперы с бешеной скоростью захватывают НХЛ. Сегодня четыре наших вратаря вышли в старте своих команд, а Даниил Тарасов остался в запасе «Коламбуса». Победить не удалось только Семену Варламову. Голкипер «Айлендерс» отразил 30 бросков против «Бостона», но уступил в серии буллитов, не справившись с попытками Джейка Дебраска и Давида Пастрняка. Коллеги Варламова — Сергей Бобровский, Илья Самсонов и Петр Кочетков — отыграли успешнее. Не только победили, но и не пропустили ни одной шайбы. Три русских «сухаря» за день — запомним этот момент для истории.
Ценнее всех «сухарь» для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» переживает не лучший момент карьеры, которая постепенно идет на спад. Воспитанник «Кузни» проигрывает конкуренцию молодому и прогрессирующему вратарю-первораунднику Спенсеру Найту. Все реже видим Бобровского, который фантастически вытаскивал броски кончиками щитка, ловушки, блина и других частей экипировки. Против «Коламбуса», с которым голкипер дважды брал «Везину Трофи», Сергей справился с 22 бросками и оформил долгожданный — первый — «сухарь» в сезоне.
«Флорида» отгрузила «Коламбусу» четыре шайбы, оставив Бобровскому право на ошибку. Чем точно не мог похвастаться Петр Кочетков из «Каролины», который обыграл «Детройт» практически в одиночку. Матч свелся к вратарской дуэли россиянина против Вилле Хуссо. И судьбу встречи решила единственная шайба Брэди Шея. Кочетков отразил 27 бросков и оформил второй подряд шатаут. Невольно вспоминаешь новый контракт (на 4 года и 8 млн долларов), который голкипер недавно заключил с «Харрикейнз». Наблюдая за вдохновенной игрой Петра, ловлю себя на мысли, что агент поторопился и продешевил своего клиента.
Самый комфортный «сухарь» получился у Ильи Самсонова. «Торонто» уничтожило «Анахайм», отгрузив семь безответных шайб. Голкипер потрясающе вернулся в основу «Мэйпл Лифс» после травмы, выиграл третий матч подряд и пропустил лишь одну шайбу от «Сан-Хосе». Летом над вратарским тандемом «Торонто» если не смеялись, то точно подшучивали. Травматичный Мэтт Мюррей и разочаровавший «Вашингтон» Самсонов. Не самая очевидная пара для топ-клуба. Прошла треть сезона. Меньше «Торонто» пропустил только «Бостон» (70 шайб против 61), а Илья лидирует среди вратарей лиги по проценту сейвов (93,9) и коэффициенту надежности (1,7). Генеральный менеджер Кайл Дубас явно доволен летним выбором голкиперов.
Первый гол Мироманова
Даниил Мироманов стремительно осваивается в НХЛ. 4 декабря защитник провел первый матч в сезоне, а сегодня отметился первым голом за «Вегас». Пострадал один из сильнейших голкиперов лиги Коннор Хеллибак. Шесть игр потребовалось россиянину, чтобы забить за «Голден Найтс». Матч с «Виннипегом» Мироманов запомнит надолго. Первый гол, две передачи, почти 20 минут на льду и 2:42 из них в большинстве. Впечатляющая статистика для хоккеиста, которого меньше месяца назад повысили из фарм-клуба.
Мироманов начал текущий сезон в АХЛ и стабильно набирал очки за «Хендерсон». В конце ноября Даниил шел лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды, опережая нападающих. Когда общался с защитником — до и после отъезда в Северную Америку, — понял, что он четко видит цель и готов идти к ней. Мироманова не смутила длинная командировка в АХЛ. Его отъезд за океан — осознанный шаг, а не бездумная попытка кому-то что-то доказать. Мироманов объяснил, что «Голден Найтс» пригласили его на конкретную роль. Даниила видели атакующим защитником, который хорошо играет в большинстве и разгоняет атаки.
Летом «Вегас» продлил контракт с хоккеистом на два года. И в следующем сезоне соглашение станет односторонним. Защитник раскрылся в «Хендерсоне» — и получил заслуженный шанс в основе. Помогли в том числе травмы ведущих защитников «Голден Найтс»: Зака Уайтклауда, Алекса Пьетранджело и Ши Теодора. И если Мироманов продолжит забивать и раздавать передачи за «Вегас», то главному тренеру Брюсу Кэссиди добавится головной боли, когда восстановятся опытные защитники.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|29
|21
|8
|44
|2
|Каролина
|28
|16
|12
|38
|3
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|4
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|6
|Вашингтон
|31
|15
|16
|34
|7
|Филадельфия
|30
|9
|21
|25
|8
|Коламбус
|28
|10
|18
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|28
|13
|15
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|7
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|8
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|4
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|14.12
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|6 : 0
|14.12
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|14.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 4
|14.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|6 : 2
|14.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|7 : 0
|14.12
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|4 : 0
|14.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|0 : 1
|14.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|5 : 6
|14.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|3 : 6
|14.12
|05:00
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 7
|14.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|3 : 2
|14.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02