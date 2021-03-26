Забил и Орлов, вратарь Самсонов остался в запасе, а его конкурент допустил две грубые ошибки.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Меркли — 2, 1:23 — 0:1. Орлов — 4 (Шульц, Спронг), 3:10 — 1:1. Вуд — 10 (Куокканен, Сиверсон), 26:20 — 1:2. Овечкин — 15 (Спронг, Карлсон), 27:15 — 2:2. Кузнецов — 4 (Овечкин, Диллон), 31:47 — 3:2. Братт — 3 (бол., Смит, Заха), 51:04 — 3:3. Кузнецов — 5 (Шульц), 52:06 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Блэквуд (58:15).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (4+9+9) — 24 (11+6+7).

Наши: Кузнецов (19.30/3/+2), Овечкин (22.11/4/+3), Орлов (17.34/2/+2) — Куликов (20.31/3/-1), Мальцев (8.18/0/0).

26 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

После поражения от «Рейнджерс» 21 марта (1:3) хоккеисты «Вашингтона» получили четырехдневную паузу. Календарь в укороченной регулярке плотный, хватает сдвоенных матчей. Поэтому возрастным лидерам «Кэпс» перерыв точно не помешал. Особенно капитану Александру Овечкину. Россиянин получил микроповреждение с ньюйоркцами, и его появление против «Нью-Джерси» было под вопросом. Тем не менее Ови успел восстановиться и вышел против «Дэвилз», которых «Вашингтон» четырежды обыгрывал в этом сезоне. Сегодня именно россияне похоронили надежды «Нью-Джерси» прервать неудачную серию.

В первом матче после паузы главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт доверился Витеку Ванечеку. Вместе с Ильей Самсоновым «Вашингтон» остался без очков с «Рейнджерс», поэтому выбор чеха сегодня логичен. Сейчас трудно сказать, кто является основным голкипером «Кэпс». Тренерский штаб предпочитает конкурентную ротацию в зависимости от игры и физического состояния вратарей.

Начало матча для Ванечека получилось не самым удачным. «Девилз» открыли счет уже на 83-й секунде после грубой ошибки чеха. Витек хотел помочь защитникам на выходе, но отдал шайбу Николасу Меркли — канадец таким подарком с удовольствием воспользовался.

no assistance needed.



?: merkley pic.twitter.com/dumT8gk9pi — New Jersey Devils (@NJDevils) March 25, 2021

Несмотря на короткий перерыв, отдохнувший «Вашингтон» не показал высоких скоростей и феноменальной бросковой активности. По рисунку игры совершенно не прослеживалась разница в исполнителях. Все-таки работа, проделанная наставником «Дэвилз» Линди Раффом, приносит результат. Однако полностью искоренить провалы и индивидуальные ошибки в кротчайшие сроки невозможно. В эпизоде с первым голом крайний нападающий позволил Дмитрию Орлову прицелиться, а партнеры россиянина идеально отработали на пятаке. В совокупности это привело к ответной шайбе «Вашингтона».

Scorlov said NOT SO FAST pic.twitter.com/6kohe16xaW — Washington Capitals (@Capitals) March 25, 2021

Бойцовский характер — отличительная черта команды Лавиолетта. Орлову потребовалось меньше двух минут, чтобы сравнять счет в первом периоде. Не надломила «Вашингтон» и очередная ошибка Ванечека. После того, как на 27-й минуте Майлс Вуд вывел «Дэвилз» вперед броском с отрицательного угла, Овечкину хватило 55 секунд на ответный гол. Как вы думаете, откуда Александр мог забить? Конечно же, из своего «офиса». Ови остался на чистом льду, а Спронгу оставалось доставить шайбу до капитана — вратарю «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуду можно только посочувствовать. От Марселя Дионна, занимающего пятое место в гонке лучших снайперов НХЛ всех времен, Александра отделяют 10 голов.

В первом периоде «Вашингтон» лишь четыре раза попал в створ: дважды с дальней дистанции и дважды — с пятака. С такой активностью рассчитывать на победу даже с аутсайдером дивизиона наивно. Поэтому после перерыва «Кэпиталз» добавили в агрессии и чаще доводили шайбу до Блэквуда. А под давлением у «Дэвилз» начались ошибки, которые приводили к неразберихе в своей зоне. Показательный пример — третий гол «Вашингтона».

Райан Мюррей теряет шайбу на чужой синей линии, чем провоцирует контратаку хозяев. Если с щелчком Овечкина Блэквуд справился, отразив бросок перед собой, то подоспевший на добивание Евгений Кузнецов результативно завершил атаку. Спешившие со всех ног в оборону партнеры только помешали вратарю переместиться.

What an angle from Kuzy ? pic.twitter.com/tmRNAhNdKN — Washington Capitals (@Capitals) March 26, 2021

«Нью-Джерси» играл не хуже и заслужил как минимум овертайм. «Дэвилз» сравняли счет в большинстве, реализовав удаление Дженсена. Но Кузнецова сегодня было не остановить — спустя 62 секунды Евгений оформил дубль пусть и не без помощи рикошета. Челябинец реабилитировался после невыразительного матча с «Рейнджерс» и был признан первой звездой. Завтра «Вашингтон» и «Нью-Джерси» встретятся снова — ждем появления Самсонова на последнем рубеже?