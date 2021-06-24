«Тампа» не справилась без получившего травму Кучерова. В серии с «Айлендерс» будет седьмой матч

Российский нападающий ушел в раздевалку в начале первого периода и отыграл только 46 секунд.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Шестой матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 14 (Чирелли), 16:02 — 0:1. Чирелли — 4 (Палат, Пойнт), 32:36 — 0:2. Эберле — 4 (Барзал, Грин), 34:22 — 1:2. Мэйфилд — 2 (Барзал, Пелек), 51:16 — 2:2. Бовилье — 5, 61:08 — 3:2.

Вратари: Варламов — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+11+9+1) — 24 (6+9+9+0).

Наши: — - Кучеров (0.46/0/0), Сергачев (22.47/0/0).

24 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 3-3.

Поражение от «Тампы» в пятом матче — одно из самых унизительных за всю историю «Айлендерс». Какими бы монструозными ни были «Лайтнинг», такой разгром не укладывается ни в какие рамки. У главного тренера ньюйоркцев Барри Тротца оставалось меньше двух суток, чтобы придумать нечто эдакое и настроить парней на бой, который при неблагоприятном сценарии мог стать последним в сезоне. Относительно прошлого матча команды не произвели изменений в составе. «Айлендерс» ожидаемо доверились Семену Варламову, который собрался и отыграл сегодня так, словно и не было болезненного поражения.

Несмотря на желание отомстить, супермощного начала от прижатых к стенке ньюйоркцев не последовало. Взвинчивать темп не входило в план «Айлендерс». «Тампа» же с первых минут выбрала выжидательную тактику. Команда Джона Купера как бы намекала сопернику: покажите, что вы придумали сегодня, а далее мы раскроем свои козыри. Правда, в самом начале матча «Лайтнинг» потеряли джокера — Никиту Кучерова. Лучший бомбардир плей-офф ушел в раздевалку после столкновения у борта с Мэттью Барзалом. Секундами ранее судьи пропустили удар в спину Кучерова от Скотта Мэйфилда. Судя по всему, именно этот эпизод — причина повреждения Никиты.

Nikita Kucherov leads these playoffs with 27 points. That's eight more than Scott Mayfield, the guy who injured him with a cross check, has in his best full season. The ref watches and shrugs like nothing happened. What are we even doing here? https://t.co/gGOBW3bxGa — Jeff Veillette (@JeffVeillette) June 24, 2021

Вместо Кучерова в ведущей тройке появился Тайлер Джонсон. Американцу пришлось выходить на лед в двух сочетаниях. Кто точно не заметил отсутствия Никиты, так это настырный Брэйден Пойнт. Канадец показывает блестящий хоккей в плей-офф — чего стоит только его голевая серия из восьми матчей.

Сегодня лучшему снайперу Кубка Стэнли удалось ее продлить. Причем гол получился в стиле «Айлендерс» — трудовой, с пятака после серии рикошетов, но это не приуменьшает заслуг Пойнта. Брэйден с висящим на спине защитником ухитрился бросить с неудобной руки мимо Варламова.

В том, что после сорока минут «Айлендерс» по-прежнему горели с минимальным счетом, они могут винить только себя. «Тампа» подарила сопернику отличную возможность восстановить равенство — в штрафной бокс с интервалом в 43 секунды присели два ведущих защитника: Виктор Хедман и Михаил Сергачев. Нагрузка на бригады меньшинства только возросла. Впрочем, ни в формате «четыре на три», ни «пять на три» ньюйоркцы не создали больших проблем Василевскому — за исключением опасных бросков Палмиери и Бэйли. На пятаке не хватало игрока, осложняющего жизнь Андрею, а в некоторых эпизодах хозяева принимали поспешные решения. Барри Тротц только зря потратил тайм-аут.

На волне большинства «Айлендерс» полетели вперед, за что поплатились пропущенной контратакой «Тампы». Ондржей Палат длинной передачей нашел на чужой синей линии Энтони Чирелли — канадец поставил корпус защитнику и буднично пустил шайбу под щитками Варламова.

«Айлендерс» быстро оправились от второго удара. «Тампа» хоть и контролировала ход матча, свешивать лапки ньюйоркцы, которых гнал вперед родной «Nassau Coliseum», не собирались. Какая же потрясающая атмосфера царила сегодня на арене! Достаточно включить интершум трансляции, и вы будто бы переноситесь в эпицентр событий. Не прошло и двух минут после гола Чирелли, как «Айлендерс» все-таки организовали первую шайбу. Бросок Джордана Эберле с неудобной руки получился неожиданным и точным.

Чтобы третьим периодом не завершить сезон, «Айлендерс» нужно было забивать второй гол. Ньюйоркцы не реализовали очередное большинство, хотя на этот раз генерировали больше опасных моментов. Атакующая активность нарастала минута за минутой — ради спасения команде Тротца пришлось чаще рисковать в чужой зоне. «Тампа» же не собиралась прижиматься к воротам и охранять минимальное преимущество, отвечая не менее острыми контратаками.

Василевский выручал до 52-й минуты, пока идеальным по точности броском Скотт Мэйфилд не сорвал овации ликующего стадиона. Защитник, который вывел Кучерова из игры пропущенным судьями ударом в спину, сравнял счет и отложил развязку до овертайма.

Овертайм продлился всего 68 секунд. Коллективный отбор «Айлендерс» привел к победному голу Энтони Бовилье. Канадец, подхватив шайбу в зоне «Лайтнинг», бросил так, что у Василевского не было ни шанса. Ньюйоркцы продлили удовольствие до седьмого матча, и главный вопрос перед решающей битвой — сыграет ли послезавтра Никита Кучеров? Без него шансов у команды Тротца скинуть с олимпа действующих чемпионов гораздо больше.