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Сегодня, 11:50

В Америке растет еще один талантливый русский вратарь. Сможет ли он ворваться в НХЛ?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Жеренко.
Фото ХК «Спрингфилд»
Вадим Жеренко.
Фото USA Today Sports
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Торпедо» договорилось с «Миннесотой» и в Нижний Новгород едет нападающий Владислав Фирстов. Еще недавно мы бы равнодушно пожали плечами, услышав эту новость, но сейчас все немного иначе. Игорь Ларионов и Андрей Козырев научились обнаруживать скрытые таланты даже у таких хоккеистов, на которых давно махнули рукой. С Фирстовым, кажется, придется повозиться. После тренировочного лагеря «Миннесота» перевела его в «Айову», но он задержался в первой команде только из-за того, что его высоко выбрали на драфте, а на сборах он ничем себя не проявил. Был незаметен форвард и в единственном проведенном матче АХЛ этого сезона.

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Выходец из университетского хоккея, задрафтованный во втором раунде под 42-м номером, всегда оставлял неоднозначное впечатление. Считанное количество человек в России смотрят студенческую лигу, так что его статистику и игру нет возможности оценить. Но с АХЛ все попроще. В прошлом сезоне Фирстов провел восемь матчей и после них немногие могли понять, что же в нем разглядели «дикари». Не добавил понимания и молодежный чемпионат мира. Владислав сыграл там настолько незаметно, что чаще всего при анализе матчей о нем и не вспоминали. Он был в составе команды, но совершенно ничем не запомнился. 5 матчей, 0 очков, и это символичная статистика. На площадке он действительно смотрелся, как «ноль». Ладно хоть не вредил, но есть сомнения, что нападающий касался шайбы. Этим летом Владислав стал частью большой сделки между «Торпедо» и «Локомотивом», нижегородцы получили лишь права на Владислава, но дали ему возможность попробовать себя в тренировочном лагере клуба НХЛ. Теперь все скорее хотят понять, что из него вытянет тренерский штаб «Торпедо». И есть ли то, что можно вытягивать?

Вадим Жеренко. Фото USA Today Sports
Вадим Жеренко.
Фото USA Today Sports

Дебют

Вратарь Вадим Жеренко провел свой первый матч за «Спрингфилд». Голкипер системы «Сент-Луиса» отразил 30 бросков из 32 и позволил своей команде победить фарм «Оттавы» — 5:2. Но АХЛ такая лига, где технические результаты не имеют значения. Только в плей-офф играют на победу, а в регулярном чемпионате все команды решают локальные задачи. Жеренко справился с волнением, с давлением. Очень неплохо проявил себя в первом периоде, когда нападающие нанесли 11 бросков по его воротам. Вадим этим летом тренировался в Москве и еще в июле совершенно не понимал, что его ждет в сезоне.

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Было очевидно, что в Финляндию хоккеист не вернется по многим причинам. Главная проблема была даже не в политической обстановке. Вадим, который отыграл в Европе последний год, хотел какого-то развития. Он бы мог остаться в России, но права на игрока принадлежат московскому «Динамо», а там как-то быстро выбрали пару вратарей и остановились на ней. Жеренко решил ехать в Северную Америку, тем более, «Сент-Луис» подписал с ним контракт новичка, но никаких обещаний не давал. Лучший вратарь одного из сезонов в МХЛ, обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо» остался бы и в России, но почему-то наши команды не проявляли к нему никакого интереса. Бело-голубым не предлагали никаких сделок, так что, подождав чуть-чуть, Вадим отправился за океан.

Есть ли шанс пробиться в основу? Пока Жеренко четвертый голкипер системы. Хорошо хотя бы стать основным в «Спрингфилде». И это задача хоккеиста на ближайшее время.

Контракт

Нападающий Денис Вихарев, начинавший сезон в «Нефтехимике», перебрался в «Амур» и заключил контракт с хабаровским клубом до конца сезона. Очень талантливый, но нестабильный форвард. Правда, провал в Нижнекамске на старте турнира (0+0 в 4 матчах) еще можно объяснить скомканной подготовкой. Напомним, что на сборах Денис получил сотрясение мозга и долго восстанавливался. Особенность этой травмы в том, что при ней вряд ли допустимы какие-то физические нагрузки. Если сломана нога, то можно качать руки и наоборот. При сотрясениях требуется покой, а для спортсмена это не самое лучшее.

Совсем недавно Денис показал вполне приличные цифры в сезоне. В чемпионате-2019/20 на счету хоккеиста 17 заброшенных шайб и 20 передач за «Адмирал». После такого результата Денис решил вернуться в родную «Северсталь», но через год на сборах «Сочи» (череповецкий клуб даже не предложил хоккеисту остаться) признавался, что это было его очень большой ошибкой.

«Четыре раза я возвращался домой и каждый раз все заканчивалось провалом», — сокрушался он. Не получилось и на Черном море перед прошлым чемпионатом. Правда, обстановка в клубе была такой тягостной, а команда так плохо подготовилась к турниру, что смешно было кому-то предъявлять претензии. Все еле ходили по льду. Еще до окончания сезона Денис перебрался в Нижнекамск, но так и не смог провести второй полный сезон в клубе.

Поможет он ли «Амуру»? Вихарев умеет играть в хоккей, очень умный и техничный форвард, но при этом может и легко потеряться на площадке. В Хабаровске же дефицит нападающих, так что первое время Вадим Епанчинцев ему точно будет доверять. А там уж как пойдет.

Денис Вихарев
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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