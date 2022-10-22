В Америке растет еще один талантливый русский вратарь. Сможет ли он ворваться в НХЛ?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Торпедо» договорилось с «Миннесотой» и в Нижний Новгород едет нападающий Владислав Фирстов. Еще недавно мы бы равнодушно пожали плечами, услышав эту новость, но сейчас все немного иначе. Игорь Ларионов и Андрей Козырев научились обнаруживать скрытые таланты даже у таких хоккеистов, на которых давно махнули рукой. С Фирстовым, кажется, придется повозиться. После тренировочного лагеря «Миннесота» перевела его в «Айову», но он задержался в первой команде только из-за того, что его высоко выбрали на драфте, а на сборах он ничем себя не проявил. Был незаметен форвард и в единственном проведенном матче АХЛ этого сезона.

Выходец из университетского хоккея, задрафтованный во втором раунде под 42-м номером, всегда оставлял неоднозначное впечатление. Считанное количество человек в России смотрят студенческую лигу, так что его статистику и игру нет возможности оценить. Но с АХЛ все попроще. В прошлом сезоне Фирстов провел восемь матчей и после них немногие могли понять, что же в нем разглядели «дикари». Не добавил понимания и молодежный чемпионат мира. Владислав сыграл там настолько незаметно, что чаще всего при анализе матчей о нем и не вспоминали. Он был в составе команды, но совершенно ничем не запомнился. 5 матчей, 0 очков, и это символичная статистика. На площадке он действительно смотрелся, как «ноль». Ладно хоть не вредил, но есть сомнения, что нападающий касался шайбы. Этим летом Владислав стал частью большой сделки между «Торпедо» и «Локомотивом», нижегородцы получили лишь права на Владислава, но дали ему возможность попробовать себя в тренировочном лагере клуба НХЛ. Теперь все скорее хотят понять, что из него вытянет тренерский штаб «Торпедо». И есть ли то, что можно вытягивать?

Вадим Жеренко. Фото USA Today Sports

Дебют

Вратарь Вадим Жеренко провел свой первый матч за «Спрингфилд». Голкипер системы «Сент-Луиса» отразил 30 бросков из 32 и позволил своей команде победить фарм «Оттавы» — 5:2. Но АХЛ такая лига, где технические результаты не имеют значения. Только в плей-офф играют на победу, а в регулярном чемпионате все команды решают локальные задачи. Жеренко справился с волнением, с давлением. Очень неплохо проявил себя в первом периоде, когда нападающие нанесли 11 бросков по его воротам. Вадим этим летом тренировался в Москве и еще в июле совершенно не понимал, что его ждет в сезоне.

Было очевидно, что в Финляндию хоккеист не вернется по многим причинам. Главная проблема была даже не в политической обстановке. Вадим, который отыграл в Европе последний год, хотел какого-то развития. Он бы мог остаться в России, но права на игрока принадлежат московскому «Динамо», а там как-то быстро выбрали пару вратарей и остановились на ней. Жеренко решил ехать в Северную Америку, тем более, «Сент-Луис» подписал с ним контракт новичка, но никаких обещаний не давал. Лучший вратарь одного из сезонов в МХЛ, обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо» остался бы и в России, но почему-то наши команды не проявляли к нему никакого интереса. Бело-голубым не предлагали никаких сделок, так что, подождав чуть-чуть, Вадим отправился за океан.

Есть ли шанс пробиться в основу? Пока Жеренко четвертый голкипер системы. Хорошо хотя бы стать основным в «Спрингфилде». И это задача хоккеиста на ближайшее время.

Контракт

Нападающий Денис Вихарев, начинавший сезон в «Нефтехимике», перебрался в «Амур» и заключил контракт с хабаровским клубом до конца сезона. Очень талантливый, но нестабильный форвард. Правда, провал в Нижнекамске на старте турнира (0+0 в 4 матчах) еще можно объяснить скомканной подготовкой. Напомним, что на сборах Денис получил сотрясение мозга и долго восстанавливался. Особенность этой травмы в том, что при ней вряд ли допустимы какие-то физические нагрузки. Если сломана нога, то можно качать руки и наоборот. При сотрясениях требуется покой, а для спортсмена это не самое лучшее.

Совсем недавно Денис показал вполне приличные цифры в сезоне. В чемпионате-2019/20 на счету хоккеиста 17 заброшенных шайб и 20 передач за «Адмирал». После такого результата Денис решил вернуться в родную «Северсталь», но через год на сборах «Сочи» (череповецкий клуб даже не предложил хоккеисту остаться) признавался, что это было его очень большой ошибкой.

«Четыре раза я возвращался домой и каждый раз все заканчивалось провалом», — сокрушался он. Не получилось и на Черном море перед прошлым чемпионатом. Правда, обстановка в клубе была такой тягостной, а команда так плохо подготовилась к турниру, что смешно было кому-то предъявлять претензии. Все еле ходили по льду. Еще до окончания сезона Денис перебрался в Нижнекамск, но так и не смог провести второй полный сезон в клубе.

Поможет он ли «Амуру»? Вихарев умеет играть в хоккей, очень умный и техничный форвард, но при этом может и легко потеряться на площадке. В Хабаровске же дефицит нападающих, так что первое время Вадим Епанчинцев ему точно будет доверять. А там уж как пойдет.