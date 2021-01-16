Новая традиция в раздевалке «Вашингтона»: главный тренер взял ее из шоу про карате

Теперь после победного матча награждают сразу двух лучших игроков.

Какую бы команду ни возглавил Питер Лавиолетт — будьте уверены в том, что с атмосферой в раздевалке проблем не будет. Большие победы состоят из мелких компонентов, которые со временем уже не кажутся малозначительными. Американский тренер пришел в «Кэпиталс» с серьезными намерениями и уже с первого дня принялся прививать чемпионскую философию.

Еще во времена своей работы в «Каролине» Лавиолетт отличался не только тренерскими способностями, но и умением смотреть на хоккей со стороны психолога. В чемпионском составе «Харрикейнс» были введены специальные монеты с надписью: «Сделай все, что потребуется». Каждый хоккеист получил такую и был обязан постоянно носить ее с собой. В любой момент тренер мог попросить игрока показать свою монетку и прочитать, что на ней написано. Если у хоккеиста ее не было, то ему грозил приличный денежный штраф.

Придумал ли американец что-то подобное в «Вашингтоне», мы вряд ли узнаем сразу. Однако уже после первой игры в роли тренера «Кэпиталс» он стал героем новостной ленты, оригинально наградив лучших хоккеистов своей команды. Вдохновением послужил любимый сериал Лавиолетта — «Кобра-Кай». Это американское шоу с элементами драмы, комедии и боевых искусств, основанное на фильме 1984 года «Парень-каратист». «Пока я сидел без работы, то смотрел каждую серию. Меня очень поразило все это. Особенно жесткая и бескомпромиссная философия карате», — сказал после матча с «Баффало» тренер «Вашингтона».

Именно поэтому Лавиолетту пришла в голову идея раздавать после каждой игры боевые банданы. Повязка «Кобра Кай» характеризует философию первого удара. Поэтому она будет вручаться лучшему атакующему игроку. Первым ее получил Ти Джей Оши. А вот «Мияги-До» символизирует философию защиты. Она досталась Брендену Диллону.

Все это привлекло внимание создателей сериала Джоша Гурвица, Хэйдена Шлоссберга и Джона Хилда. Гурвиц даже пошутил, что теперь у него появилась любимая хоккейная команда, и отметил свой пост в твиттере тегами «хороший тренер».

Если кому-то это и покажется смешным и несерьезным, то только не Лавиолетту. Просто посмотрите, какая атмосфера царит в раздевалке «Вашингтона».

Pain does not exist in this dojo.#ALLCAPS pic.twitter.com/xONJnNyZVh — Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2021

Вообще, каждая команда НХЛ старается оригинально подойти к награждению лучшего игрока матча. В «Калгари» вручают пожарную каску, в «Далласе» на шею вешают логотип клуба на цепи. Все это помогает сплотить коллектив и создать внутри его семейную атмосферу.

Кстати, при Барри Тротце призом был цилиндр и накладная борода Авраама Линкольна. Евгению Кузнецову она вполне идет.

Разумеется, карате и другие боевые искусства не могут быть фактором победы в Кубке Стэнли. Но ни для кого не секрет, какой Лавиолетт прекрасный мотиватор и какие речи он умеет произносить. Тодд Рирден на фоне всего этого выглядел школьным учителем.

Лавиолетт — интересная личность. И он тот самый тренер, который готов на интервью надеть маску быка, проиграв игрокам спор. Благодаря своему мировоззрению Питер и стал одним из четырех наставников, которые выводили в финал Кубка Стэнли три разные команды.