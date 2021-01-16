Овечкин снова не забил, но «Вашингтон» пока набирает 100 процентов очков

А сменщик Самсонова уверенно начал карьеру в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Врана — 2 (Уилсон), 21:34 — 0:1. Ристолайнен — 1 (Холл, Айкел), 40:31 — 1:1. Уилсон — 1 (Бэкстрем), 47:47 — 1:2.

Вратари: Улльмарк (58:04) — Ванечек

Штраф: 0 — 10.

Броски: 31 (11+15+5) — 21 (6+7+8).

Наши: — Кузнецов (14.58/3/+1), Овечкин (14.51/2/0), Орлов (22.15/0/-1).

16 января. Баффало. KeyBank Center.

Новый формат сезона НХЛ предполагает разделение на четыре дивизиона, внутри которых команды и проведут все 56 матчей регулярки. Интересно ли это с точки зрения интриг? Скорее нет, чем да. Но сейчас, когда хоккей вернулся после длительной паузы, удовольствие получаешь от каждой игры. «Вашингтон» с «Баффало» выдали суперрезультативный первый матч, но спустя сутки града шайб ждать не пришлось. Спишем это на сумбурную предсезонку и банальную усталость, когда на восстановление у игроков остается около 15 часов.

Несмотря на поражение и очевидную разницу в классе, «Сэйбрз» выглядели достойно. В первом матче неидеально отыграл российский вратарь «Кэпс» Илья Самсонов, которого сегодня заменил Витек Ванечек. Сомневаюсь, что это стало следствием ошибок россиянина — из четырех пропущенных шайб реальные претензии можно предъявить только по одной. Скорее, Питер Лавиолетт попросту решил проверить обоих вратарей в деле и не перегружать Илью после длительной паузы.

Оправдывать доверие Ванечеку пришлось уже с первых минут. «Баффало» предложил остроатакующий хоккей с бросками практически из любой позиции. Отчасти это логично. Витек сегодня дебютировал в НХЛ. Стартовый мандраж прекрасно всем знаком. Каким бы талантливым и техничным вратарем ты ни был, волнение дает о себе знать. Начинаются лишние движения, нервозность при перемещениях и выборе позиции. В первом периоде чех несколько раз опасно отбил шайбу перед собой, а с броском Тэйлора Холла ему помогла справиться штанга.

Taylor Hall laser beam off the pipe pic.twitter.com/Cfoe6c4nhM — The Charging Buffalo (@TheChargingBUF) January 16, 2021

«Вашингтон» же на удивление долго вкатывался в игру. Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк откровенно скучал первые минуты, пока лидеры «Кэпс» — Овечкин, Кузнецов, Бэкстрем, Уилсон — пребывали в тени. Видимо, сходу войти в ритм после большого перерыва не так уж просто. Тем более когда шесть минут приходится обороняться в меньшинстве.

Положение дел не изменилось и после перерыва. «Баффало» атаковал настойчивее, но опять же — без особой остроты и нестандартных действий. Все чересчур прямолинейно. Кажется, это только придавало уверенности Ванечеку. Взбодрил заскучавших болельщиков гол форварда «Вашингтона» Якуба Враны. Уилсон феноменальным пасом вывел партнера один на один с вратарем, и чех не оставил шансов Улльмарку.

Второй матч подряд остался без голов Александр Овечкин. Но если днем ранее капитан «Кэпс» отметился двумя передачами, то сегодня у него только два броска в створ и три хита. Запомнился россиянин лишь отличным блоком после щелчка Ристолайнена.

When the captain sacrifices the body? pic.twitter.com/oI9wZVYgo9 — Washington Capitals (@Capitals) January 16, 2021

Ристолайнен все же отличился на 31-й секунде третьего периода. Правда, не обошлось без досадного рикошета от ноги Уилсона. Ванечек на изменившую траекторию полета шайбу среагировать не сумел.

Уилсон позже исправился и шикарным кистевым броском забросил вторую шайбу своей команды. Завладев преимуществом, «Вашингтон» хладнокровно сыграл по счету и не позволил «Баффало» задуматься о камбэке. Если получалось владеть шайбой, парни Лавиолетта атаковали. Когда соперник штурмовал ворота, слаженно оборонялись. Помог «Сэйбрз» в концовке ветеран Здено Хара, подаривший сопернику большинство. Но над этим компонентом «Баффало» предстоит серьезно поработать — ничем, кроме неточных бросков Холла, хозяева в концовке не запомнились.

Пока «Кэпиталс» только-только втягиваются в сезон после продолжительной паузы. Вторая победа над «Баффало» получилась скромнее, но очень важной как минимум для одного человека — Ванечека. После сенсационного заявления Хенрика Лундквиста о проблемах с сердцем руководство клуба ломало голову, нужно ли искать опытного сменщика для молодого Самсонова или стоит довериться вратарям из фарм-клуба.

Остановились в итоге на втором варианте — в основу из «Херши» подняли именно Ванечека, который после травмы Самсонова был сменщиком Брэйдена Холтби в «пузыре». Рано делать выводы, что чех точно готов к уровню НХЛ. Но против «Баффало» он со своей работой справился на отлично — не совершил героических сэйвов, но отразил 30 бросков из 31. А единственный гол пропустил после рикошета. И кому теперь Лавиолетт доверит место в воротах в ближайшем матче с «Питтсбургом»?